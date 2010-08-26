-MURAT ERDOĞAN MANİSASPOR'DA MANİSA (A.A) - 26.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de yer alan Manisaspor, geçen sezon Kasımpaşa'da forma giyen orta saha oyuncusu Murat Erdoğan ile anlaşmaya vardı Sekiz Eylül Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Murat Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada ''Manisaspor'u layık olduğu noktaya taşımak için üzerime düşen görevi en iyi şekilde yerine getireceğim'' dedi. Murat'ın yarın Tarık Almış Spor Tesisleri'nde düzenlenecek törenle 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi. -OYUNCULARIN MOTİVASYONLARI YÜKSEK- Manisaspor'un asbaşkanı ve basın sözcüsü Selami Delan, pazar günü oynayacakları Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularının motivasyonlarının üst düzeyde olduğunu ifade etti. Delan, takımın, Fenerbahçe maçına Tarık Almış Spor Tesisleri'nde hazırlandığını belirtti. Fenerbahçe'nin gücünün ortada olduğunu ancak deplasmanda iyi bir sonuç almak istediklerini dile getiren Delan, şunları kaydetti: ''Gerçekçi olmak lazım, bu hafta oynayacağımız Fenerbahçe maçı bizim için zor olacak. Deplasmanda seyircisiz maça çıkıyor olmamız, bizim için avantaj sayılabilir. İki haftalık puan kaybından sonra futbolcularımız da sahaya çok istekli çıkacaklar. Oyuncularımızın motivasyonları çok yüksek, sahada ellerinden geleni yapıp Manisaspor camiasını sevindirmek istiyorlar.''