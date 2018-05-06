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Spor

Murat Cavcav'a küfreden iki taraftar gözaltına alındı

Ercan ATA - ANKARA,(DHA) Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Gençlerbirliği'nin Antalyaspor'a 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından başkan Murat Cavcav taraftarlarla tartıştı

06 Mayıs 2018 21:43

Ercan ATA - ANKARA,(DHA)

Spor Toto Süper Lig\'in 32\'nci haftasında Gençlerbirliği\'nin Antalyaspor\'a 1-0 mağlup olduğu mücadelenin ardından başkan Murat Cavcav taraftarlarla tartıştı.
Mücadeleyi protokol tribününden takip eden Gençlerbirliği Başkanı Murat Cavcav, tribünden ayrılırken yoğun tepkilere maruz kaldı. Maçın bitiş düdüğünün ardından protokol tribününün hemen yanında yer alan sol kapalı tribününden Murat Cavcav ve yönetime yönelik küfreden iki taraftar gözaltına alındı. Karşılıklı küfürleşmelerin ardından taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 2 taraftar, karakola götürüldü.

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