Murat Cavcav kurnazlığı ile rahmetli baba İlhan Cavcav'ı aratmadı

ERCAN ATA-ANKARA, (DHA)

Gençlerbirliği\'nde İlhan Cavcav\'ın vefatının ardından göreve gelen Murat Cavcav döneminde ligin son sırasına demir atan Başkent ekibinde delege olağanüstü genel kurul için imza topladı ama oğul Cavcav\'ın kurnazlığı buna engel oldu.

Gençlerbirliği\'nde Baba Cavcav\'ın vefatının ardından başkanlık görevine tek aday olarak seçime giren oğul Murat Cavcav getirilmişti. Ancak oğul Cavcav döneminde yapılan transferler ve kötü yönetim takımın ligde son sırada yer almasına neden oldu. İlhan Cavcav Sezonu\'nda takımın küme düşme korkusu yaşamaya başlaması, bazı yöneticilerin tepkisine neden olmuş ve kulüp yönetiminden istifalara neden olmuştu. Bu gelişme üzerine istifa eden yöneticiler, olağanüstü genel kurul için imza topladılar. Ancak! Murat Cavcav baba Cavcav\'ı aratmayacak bir manevra ile bu hamleyi bertaraf ettiği ortaya çıktı.

YAŞANAN SÜREÇ:

Rahmetli İlhan Cavcav oğlunu başkan yapabilmek için sağlığında başkan vekili Niyazi Aktaş\'a sen istifa et oğlumu başkan vekili yapayım diyerek ilk hamlesini gerçekleştirmiş ve oğul Murat Cavcav\'ı önce başkan vekili yapmıştı. Ancak Baba Cavcav\'ın vefat edince yeni bir yönetim kurulu oluşmuş ve Murat Cavcav tek başkan adayı olarak genel kurulda başkan seçilmişti. Başkanlık süresinde sürekli hatalar yapan ve yanlış transferlerle takımı küme potasına sokan Murat Cavcav\'ın yönetiminden istifalar olmuştu. İstifaların ardından Murat Cavcav\'ın kötü yönetimini engellemek için delegeler olağanüstü genel kurula gidebilmek için imza toplamaya başladı. 1600 civarında delegesi bulunan başkent ekibinde 320 imzayı toplamak genel kurul için yetiyordu.

BABA CAVCAV KURNAZLIĞI OĞUL CAVCAV\'A GEÇTİ

Yeterli imzanın toplandığı istihbaratını alan oğul Murat Cavcav, toplanan imzaları yetersiz kılmak için gizli bir plan yaptı ve Gençlerbirliği kulübüne fabrika çalışanlarını üye yaptığı öğrenildi. Yaptığı üyelerle yeterli delege sayısını yükselten Murat Cavcav böylelikle olağanüstü genel kurul planlarını yıkmış oldu.

MUHALEFET DELEGE SAYISINI ÖĞRENEMİYOR

Kulüpten ayrılan ve imza toplayan eski yöneticiler Murat Cavcav\'ın bu planı karşısında şaşkına döndüler. Biz mevcut 1600 delegenin yüzdesine göre 320 imza topladık. Ancak öğrendiğimiz kadarıyla Murat Cavcav babadan gelen bir manevra ile fabrika çalışanlarını ve iş yaptığı firmalardan kulübe üye yapmış. Bu sayıyı öğrenemediğimiz için olağanüstü genel kurul için imza toplamaktan vaz geçtik. Artık normal olarak önümüzdeki olağan genel kurulu bekleyeceğiz. Murat Cavcav bu yönetim şekliyle, Baba İlhan Cavcav sezonunda takımı kümeye düşürecek. Bunu Gençlerbirliği camiası adına engellemek zorundayız. Rahmetli İlhan başkan vefat ettiğinde kulüpte nakit 63 milyon ve gelecek olan paralar vardı. Ama şimdi öğreniyoruz ki, kulüpte 40 milyon TL’nin altında para kalmış. En kısa sürede camia olarak bu duruma müdahale etmezsek takım küme düşecek. Rahmetli İlhan Cavcav\'ın kemikleri sızlıyor\'\'