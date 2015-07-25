Murat Boz'dan 'HDP'ye oy verdim çünkü...' açıklaması

Ünlü şarkıcı Murat Boz, sosyal medyada hızla yayılan HDP'yi desteklediği yönündeki iddialara Twitter üzerinden yanıt verdi.

Boz sayfasında, "Bir süredir Facebook, Twitter ve benzeri sosyal paylaşım sitelerinde yer alan, 'HDP'ye oy verdim çünkü! TC bir diktatören kurtulsun istedim' ve benzeri içerikli paylaşımlar gerçek dışıdır. Bahsi geçen paylaşımlar, şahsımın bilgisi haricinde, internet ortamında elde edilmiş fotoğraflarımın montajlanması suretiyle meydana getirilmiştir" açıklamasını yaptı.





Şarkıcı Boz Twitter hesabından şu mesajı paylaştı: