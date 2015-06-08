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Murat Belge: Tayyip Erdoğan birçok akıl dışı şey yapacaktır

Belge: Muhalefette olan üç parti , bir şekilde geçici koalisyon kurup, 17 Aralık yargılamalarını başlatmalıdır

08 Haziran 2015 01:47

Prof. Murat Belge, resmi olmayan seçim sonuçlarını yorumladı. Belge, "Tayyip Erdoğan, bu sonucu da değerlendirmekte zayıf kalacaktır ve birçok akıl dışı şey yapacaktır" ifadesini kullandı.

Belge'nin Radikal'e yaptığı açıklama şöyle: 

"Ben Türkiye ’de yaşaya yaşaya karamsar olmayı öğrendim. Ama ilk kez HDP’nin barajı geçme durumuyla umutlandım, mutluyum. Bu sonuç, büyük ölçüde Tayyip Erdoğan ’ın uyguladığı seçim kampanyasının sonucudur. Tayyip Erdoğan, bunu da değerlendirmekte zayıf kalacaktır ve birçok akıl dışı şey yapacaktır. Uzun boylu düşünmesi bile dehşet veriyor. Muhalefette olan üç parti , bir şekilde geçici koalisyon kurup, 17 Aralık yargılamalarını başlatmalıdır. En makulü budur."

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