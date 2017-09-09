Murat Başoğlu'nun yeğeni: Teknede amcamla sevişen ben değilim

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından haklarında ’hayasızca hareketlerde bulunmak’ suçundan soruşturma başlatılan sunucu Murat Başoğlu’nun ardından yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı da ifade verdi. Kabadayı, "Teknede amcamla sevişen ben değilim" dedi.

Sunucu Murat Başoğlu’nu (50) 29 Temmuz’da, Bodrum’da koyda teknesinde sarışın bir kadınla sevişirken görüntülenmişti. Bu kadının Murat Başoğlu’nun öz ağabeyinin evli kızı Burcu Başoğlu Kabadayı (35) olduğu iddia edilmişti. Eşi Selçuk Kabadayı da boşanma ve 1 milyon liralık tazminat davası açmıştı.

Yurt dışı yasağı

Posta'nın haberine göre; Bodrum Savcılığı’nın ‘Hayasızlıktan’ soruşturma açtığı Murat Başoğlu 31 Ağustos’taki ifadesinde “O kız yeğenim değil” demişti. Dün de Burcu Başoğlu Kabadayı, Bodrum’da şöyle ifade verdi: “Teknede amcamla sevişen ben değilim. Kim olduğunu bilmiyorum.” Murat Başoğlu’ndan sonra yeğen Burcu Başoğlu’na da yurt dışına çıkış yasağı konuldu