Murat Başoğlu ve yeğeni hakkında açılan kamu davası başladı

Yaşar ANTER- Nilüfer DEMİR/BODRUM (Muğla), (DHA) - SUNUCU Murat Başoğlu ile ilişkisi olduğu öne sürülen yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında \'hayasızca hareketlerde bulunma\' suçundan açılan kamu davasının görülmesine, Bodrum 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi\'nde başlandı. Gizlilik kararı bulunan davanın duruşmasında, Kabadayı\'nın eşi Selçuk Kabadayı, tanık olarak dinlendi.

Bodrum\'da, bir teknede uygunsuz şekilde görüntülendikleri iddia edilen Murat Başoğlu ile yeğeni Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından geçen ağustos ayında soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın sonunda Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkında, \'hayasızca davranışlarda bulunmak\' suçundan iddianame hazırlandı. İddianamede Başoğlu ve yeğeni Kabadayı için Türk Ceza Kanunu\'nun \'hayasızca hareketler\' başlığı altındaki 225\'inci maddesi kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası istendi.

Hazırlanan idddianame, Bodrum 4\'üncü Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Davanın ilk duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya, Başoğlu\'nun avukatı Fatih Volkan ve Kabadayı\'nın avukatı Bihter Tezcan ile Kabadayı\'nın spor eğitmeni eşi Selçuk Kabadayı ve avukatı Tuğba Atsal katıldı.

Duruşmada, avukatı aracılığıyla yaptığı müdahillik talebinin kabul edilmediği öğrenilen Selçuk Kabadayı, tanık olarak dinlendi. Hakimin, Murat Başoğlu ve Burcu Başoğlu Kabadayı hakkındaki adli kontrol şartının kaldırılması yönünde avukatlarının yaptığı talebi de reddettiği öğrenildi.

Hakimin, tanık ifadesinin ardından davaya konu görüntülerin çekildiği Gümüşlük Koyu\'nda, Başoğlu ve Kabadayı\'nın katılımıyla şubat ayında keşif yapılmasına karar verip, duruşmayı ertelediği belirtildi.

Duruşma çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Selçuk Kabadayı\'nın avukatı Atsal, \"Müvekillim, eşi Burcu Başoğlu Kabadayı ve Murat Başoğlu\'na maddi ve manevi olmak üzere toplam 2\'şer milyon liralık tazminat davası açtı. Ayrıca eşine açtığı boşanma davası da devam ediyor. Şu anda hukuki süreç devam ettiği için herhangi bir açıklama yapmamız mümkün değil\" diye konuştu.

Selçuk Kabadayı da duruşma çıkışında yaptığı açıklamada, \"Tabi ki olayların bu aşamaya gelmesi, üzücü. Açtığım tazminat davaları ve boşanma davam devam ediyor. Tanık olarak dinlendim\" dedi.

Murat Başoğlu\'nun avukatı Volkan ve Burcu Başoğlu Kabadayı avukatı Tezcan da dosyada gizlilik kararı ve yayın yasağı olduğu için açıklama yapacayacaklarını söyledi.



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