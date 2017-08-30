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Murat Başoğlu haberlerine yayın yasağı

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı'nın isteği üzerine, Murat Başoğlu ve yeğeni arasındaki ilişkiyle ilgili haber ve görsellere yayın yasağı getirildi

30 Ağustos 2017 21:44

Yaşar ANTER/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın isteği üzerine, Murat Başoğlu ve yeğeni arasındaki ilişkiyle ilgili haber ve görsellere yayın yasağı getirildi.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, son günlerde yazılı ve görsel medyada Bodrum\'da bir teknede aleni olarak amca-yeğen ilişkisi boyutuyla yer bulan ve cinsel tema içeren, çocuklar dahil herkes tarafından ulaşılabilen haber içerik ve görüntülerin yayınlandığı belirtildi. Açıklamada, \"Toplum ahlakı, kamu vicdanı ve değer yargılarımıza açıkça aykırı, olumsuz neticeler doğurması, ayrıca, bu konuya ilişkin devam ettiğimiz adli soruşturma sürecinin de selameti gözetilerek bahsi geçen konuyu işleyen her türlü haber ve görüntüye, Cumhuriyet Başsavcılığımızın talebi doğrultusunda, Basın Kanunun 3/2\'nci cümlesi gereğince Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince yayın yasağı getirilmiş olup, ilgili kurumlara karar örneği gönderilmiştir\" denildi.

　

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