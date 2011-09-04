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Murat Başaran kaza geçirdi KIRIKKALE (A.A)

04 Eylül 2011 23:45

-Murat Başaran kaza geçirdi KIRIKKALE (A.A) - 04.09.2011 - Şarkıcı Murat Başaran'ın bulunduğu minibüs devrildi. Başaran ve minibüstekiler, kazadan yara almadan kurtuldu.  Edinilen bilgiye göre, Karakeçili Şenliği'nde sahneye çıkacak Murat Başaran ve ekibinin bulunduğu minibüs, Sivrihisar yakınlarında lastiğinin patlaması sonucu yan yattı.  Kazadan yara almadan kurtulan Başaran ve ekibi, 2 saat gecikmeli olarak şenliğe yetişti. Başaran, patlak lastiği seyircilere göstererek, ''Sizlerle buluşmak isterken bakın bu lastik bize engel oldu. Allah'a şükür zarar ziyan olmadan kazayı ucuz atlattık. Hakkınızı helal edin'' diyerek programına başladı.

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