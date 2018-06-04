Murat Bardakçı'nın talebi: İstanbul'da AKM dikecek yer mi yok; bırakın, Taksim boş kalsın!

Habertürk yazarı Murat Bardakçı, Taksim'in dünyanın en çirkin meydanı olduğunu iddia ederek, yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) başka bir yere "dikilmesini" istedi. AKM için, mezbele, heyulâ, karanlık suratlı çirkin enkaz" ifadelerini kullanan Bardakçı, Taksim'in baştan yapılmasını talep etti.

HaberTürk'teki (4 Haziran 2018) köşesinde "Dünyanın maalesef en çirkin meydanlarından olan Taksim’in zevkli ve ciddî bir şekilde elden geçirilmesi hâlinde, hakiki bir meydan hüviyetine kavuşması artık ihtimal dahilindedir" ifadesini kullanan Bardakçı yazının devamında şunları yazdı:

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Yolunuz Taksim’e düşerse yüzünüzü birkaç hafta öncesine kadar çirkinlik kavramlarını bile geride bırakacak bir enkaz halinde olan AKM’nin bulunduğu yere çevirin ve dikkatli şekilde bakın: Yıktırılan binanın işgal ettiği yer ile arkasında şimdiye kadar farketmemiş olacağınız hayli geniş bir alanın bulunduğunu ve en geride de Boğaz’ın bütün haşmeti ile uzandığını görürsünüz...

Yani, zevkli bir şekilde düzenlendiği takdirde Taksim’in gerçek bir meydan hüviyeti kazanmasını sağlayabilecek geniş, boş bir mekân ve arkasında tabiî bir güzellik!

Dolayısı ile bu boş alanı tekrar inşaatla doldurmak yerine etraftaki diğer şekilsiz binaları da yıkarak şehre gerçek bir meydan kazandırma fırsatı şimdi elimizdedir ve bu fırsatın ciddî şekilde değerlendirilmesi gerekir. İnşa edilen camiden o güzel deniz manzarasına uzanan zarif bir meydan!

Koskoca İstanbul’da eski AKM’nin makyajlanmış benzerini dikecek yer mi kalmadı?

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