Murat Bardakçı: Tek parti zamanında mum yakmak bile yasaktı

HaberTürk yazarı Murat Bardakçı, Türkçe ezan tartışmasını tarihi belgeler ışığında değerlendirdi. "Tek parti zamanında yasak olan sadece Türkçe ezan değildi" diyen Bardakçı, "Halkın evliya türbesi kabul ettiği mekânlara mum dikmesi bile suç olarak görülüyor ve mum yakarken yakalananlar da adliyeye sevkediliyorlardı" dedi.

Bardakçı bugün yayımlanan "Tek Parti zamanında yasak olan sadece Türkçe ezan değildi; hem Müslümanlar, hem de diğer dinlerin mensupları çok sıkı takip altındaydı!" başlıklı yazısının ilgili bölümünde şunları kaydetti:

"Mum yakmak bile yasaktı!"

"Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nde mevcut böyle dosyalar dolusu belgenin yanısıra Cumhurbaşkanlığı’na her ay sunulmuş “dirlik ve düzenlik raporları” da bulunuyor ve illere göre ayrı ayrı düzenlenen bu raporlarda yeralan hadiselerin ekseriyetini “Arapça ezan”, “Arapça kamet”, “çocuklara Kur’an okumayı öğretmek”, “âyin yapmak” gibi “suçlar” teşkil ediyor. Hattâ, halkın evliya türbesi kabul ettiği mekânlara mum dikmesi bile suç olarak görülüyor ve mum yakarken yakalananlar da adliyeye sevkediliyorlar!"

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