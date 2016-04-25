Murat Bardakçı: Kraliçe Elizabeth'e internette edilen hakaret ve küfürler, ezik bir aczin ifadesi

Habertürk yazarı Murat Bardakçı İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth'in doğum günü kutlamalarının Türkiye'de "Bi gebermedi gitti zındık”, “90’lık iblis” sözlerle eleştirilmesine ilişkin “Biz zavallı, âciz ve elinden hiçbirşey gelmeyen bir milletiz. Beş para etmeyiz, dünyanın tâââ öbür ucundaki memleketler bile tepemize biner ve hiçbir halt edemeyiz” demek olduğunu, ezik bir aczin itirafından başka mânâya gelmediğini de farkedemez" dedi. Eleştiren kesimi yalancı, palavracı, komplocu, kin ve nefret pazarlamacıları olarak yorumlayan Bardakçı "Bu nesil sizin eserinizdir, yetiştirdiğiniz için göğsünüzü gere gere öğünebilirsiniz!" şeklinde ifade etti.

Murat Bardakçı'nın Habertürk'te "Nefret Nesli" başlığıyla ( 25 Nisan 2016) yayımlanan yazısı şöyle:

İngiltere Kraliçesi İkinci Elizabeth, geçen hafta 90 yaşına bastı...

Doğum günü münasebetiyle kraliçe hakkında dünya basınında bol bol yazılar çıktı, TV’lerde yayınlar yapıldı, internete hayatından kesitler veren fotoğraflar kondu, bu fotoğrafları bizim internet siteleri de kullandılar ve resimlerin hemen altında Türk okuyucunun Kraliçe Elizabeth hakkındaki düşünceleri ile yorumları da yeraldı...

Ama ne bilgi dolu yorumlar, ne kadar zarif sözler ve iyi temenniler, bir bilseniz...

Bir internet sitesinde yeralan yorumlardan bazılarını aşağıda Türkçelerine dokunmadan, sadece bozuk imlâlarını düzeltmeye çalışarak aynen naklediyorum:

“Bi gebermedi gitti zındık”, “90’lık iblis”, “Geber nine”, “Geberir mi lan bu? Demir gibi karı”, “Şeytan, gebermedi gitti”, “Ah vampir ah, gebermez de”, “Kadın şeytan gibi bakıyor. Ne de olsa iblis soyu”, “Cins karı ne zaman ölecen?”, “Çok bile yaşamış. Bunun gibi kötülüklerin kaynağı niye bu kadar uzun yaşarlar? Allah bilir gelinini de (Diana ) öldürdü”, “Yüz ifadesine bakın nur yok. Bakıyorum cehennemi görüyorum”, “Bu vampir 100 yaşına da gelse geberecek. Tipini sevdiğim”, “İnşaallah 2017’yi göremez”, “Hâlâ dünyayı sinsice karıştırmaya milletlerin anasını ağlatmaya devam ediyor. Bizde de gizli Elizabeth’ler dolu uşakları”, “Yüzüne vurmuş. Kan emici sülükler. Gerçi sülüklere hakaret ediyorum”, “Geberememiş mi daha”, “Allah hepsinin belâsını verir inş dünya bu pisliklerden arınmalı”.

Ne kadar hassas cümleler değil mi? Haydi, birkaçını daha okuyun:

“Şeytan karı... Şu hale bak 21. Yüzyılda monarşi ile yönetiliyor İngiltere”, “Dünyaya kazık çakmış resmen”, “Nice yıllara mama”, “O nasıl bi gülüş öyle? Bu kadını ilk gördüğümden beri ‘şeytan kadın olsa ancak böyle görünür’ diye düşünüyorum”, “On yıla ölür bu. Çökmüş kadın resmen gidici bu kesin gidici”, “Ölmeyi unutmuş bu”, “Ne gebermez pislik mikropmuş ya”, “Öldüğün günü sabırsızlıkla bekliyoruz biran önce ölse ne güzel olur”, “Ayrı bi çirkinlikleri var soysuzların”, “La artık öl de Charles otursun tahta. Tahtı göremeden senden önce ölecek. Baksana nasıl da süzülmüş. Ne biçim annesin sen”, “Osmanlı’yı yıkan hanedanlık bunlar. TR’yi bu karı yönetiyor. Uyan Türkiye. Bizim altınlarımızı bunlar yağmaladı. Biz aç, onlar kral”...

Bitmediiii, bu zarif ifadelerden daha dünya kadar var: “Kadının tipi Müslümanlar’ın kanını emmekten vampire benziyor”, “Nemrud’un torunlarından bir tanesi bundan daha çooook var”, “Siyonist kraliçesi”, “Bi ölecek tam ölecek. Az kaldı, yarım metre aşağıda nere kaçacak bakalım”, “Elleriniz kurusun. Dünyada en çok insanoğlunu siz katlettiniz. Her yerinizden kan fışkırıyor. O güneş gün gelecek üstünüze çökecek”, “Günahı çoğalsın diye yaşatıyor”, “Kanla besleniyor ya, onun içindir. Sömürgeciler”, “Ama birgün geberecek”, “Oğlunun mabadındaki kıllar ağardı, hâlâ prens. Anam ölse de kral olsam diyordur”, “Dünyanın başına belâ olacak ya, gebermez”...

Bu yorumların apaçık gösterdiği bir gerçek var: Bize birşeyler olduğu, aklımızın, idrakimizin ve şuurumuzun başına bir hallerin, hem de pek fena işlerin geldiği!

Milletin ve özellikle de gençlerin beyinlerini seneler boyunca desteksiz ve belgesiz şekilde uydurulmuş komplo teorileri ile doldurur ve herkesi “düşman”olarak gösterirseniz; neticenin böyle olması, toplumu kin ve nefretin bürümesi gayet normaldir! Değil dünyadan, kendi memleketinden bile bîhaber; geçmişini bilmeyen, tarihi bir “hesaplaşma”; düşünmeyi ve yorumu da sadece “hakaret ve küfür” zanneden bir nesil yetiştirirsiniz! Bu nesil “Bizi şöyle mahvettiler, canımıza okudular, ülkemizi yağmaladılar ve bugün bile kanımızı emiyorlar” gibisinden bir paranoyanın aslında “Biz zavallı, âciz ve elinden hiçbirşey gelmeyen bir milletiz. Beş para etmeyiz, dünyanın tâââ öbür ucundaki memleketler bile tepemize biner ve hiçbir halt edemeyiz” demek olduğunu, ezik bir aczin itirafından başka mânâya gelmediğini de farkedemez.

Yalan, palavra, komplo, kin ve nefret pazarlamacıları: Bu nesil sizin eserinizdir, yetiştirdiğiniz için göğsünüzü gere gere öğünebilirsiniz!