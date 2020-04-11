Murat Bardakçı'dan Cumhurbaşkanlığı forsuyla yapılan Koronavirüs yardımlarına gelen eleştirilere tepki: Bu harekete “insanlık” denir

HaberTürk yazarı murat Bardakçı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle yüksek oranda ölümlerin yaşandığı ABD, İspanya, İtalya gibi ülkelere Cumhurbaşkanlığı forsuyla yardım malzemeleri gönderilmesini eleştirenlere sert tepki gösterdi.

"Aynı dertten, yani Koronavirüs salgınından mustarip olan memleketlere bizim de şiddetle ihtiyaç duyduğumuz tıbbî malzemeden az da olsun göndermemiz şık ve şıklıktan da öte bir harekettir; bu harekete 'insanlık', 'âlîcenaplık' ve 'âtıfet' denir" diyen Bardakçı, Türkiye'nin bu tarz yardımları tarihler boyunca gerçekleştirdiğini belirterek, Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı’nın uzmanları ve kurumun başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal’ın bir araya getirdiği evraklara köşesinde yer verdi.

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