T24 LogoT24 Logo
Gündem

Murat Bardakçı: Abdülhamid adamı oyardı oyar

Abdülhamid ile Yahudiler'in Filistin pazarlığı konusunun tartışıldığı Tarihin Arka Odası programında Bardakçı, "O zamanki protokole göre böyle bir şey düşünülemezdi" dedi

03 Ağustos 2014 21:43

Habertürk'te yayınlanan Tarihin Arka Odası programında 'Abdülhamid ile Yahudiler'in Filistin pazarlığı' konusu tartışıldı.

Programda Erhan Afyoncu, Yahudiler'in Osmanlı'nın borcuna karşılık Filistin'i istemesi ve Abdülhamid'in de bu teklifi dinlemesinin dahi düşünülmesinin bile ufukların ne kadar daralmış olduğunun göstergesi olduğu söyledi.

Afyoncu'nun "Koskoca padişahın huzuruna çıkacaklar, efendim biz para verelim siz Filistin'i verin. Ya Abdülhamit bu lafı ettirir mi karşısında?" demesi üzerine araya giren Murat Bardakçı şöyle konuştu:

Böyle bir durum olsaydı, Abdülhamid oyardı oyar. O zamanki protokole göre böyle bir şey düşünülemezdi.

Haberin videosu için tıklayın...

 

ETİKETLER

murat bardakçıfilistinyahudiisrailgazzehaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Bekir Ağırdır: İktidarın milliyetçi ve dini söylemi artık toplumda karşılığını...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD'den BM'ye mektup: İran ile ön koşulsuz masaya oturmaya hazırız...

Karton bilgisayarlı bilişim dersi haberleştirilmişti; il milli eğitim müdürlüğünden okul...

İBB Başkanı İmamoğlu ve Alçı arasındaki Kanal İstanbul diyaloğu sosyal...

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24