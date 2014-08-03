Murat Bardakçı: Abdülhamid adamı oyardı oyar

Habertürk'te yayınlanan Tarihin Arka Odası programında 'Abdülhamid ile Yahudiler'in Filistin pazarlığı' konusu tartışıldı.

Programda Erhan Afyoncu, Yahudiler'in Osmanlı'nın borcuna karşılık Filistin'i istemesi ve Abdülhamid'in de bu teklifi dinlemesinin dahi düşünülmesinin bile ufukların ne kadar daralmış olduğunun göstergesi olduğu söyledi.

Afyoncu'nun "Koskoca padişahın huzuruna çıkacaklar, efendim biz para verelim siz Filistin'i verin. Ya Abdülhamit bu lafı ettirir mi karşısında?" demesi üzerine araya giren Murat Bardakçı şöyle konuştu:

Böyle bir durum olsaydı, Abdülhamid oyardı oyar. O zamanki protokole göre böyle bir şey düşünülemezdi.

Haberin videosu için tıklayın...