Murat Bardakçı: 2. Bayezid 'he' deseydi ABD'de Türkçe konuşulacaktı!

Ünlü tarihçi Murat Bardakçı, Kristof Kolomb'un yardım talebine , "Osmanlı Sultanı 2. Bayezid tamam deseydi ABD'de Türkçe konuşulacaktı" dedi.

Bardakçı, Habertürk'te bugün (22 Haziran 2015) kaleme aldığı yazısında Amerika'nın keşfine değindi. Amerika'yı ilk keşfeden kişi olduğuna inanılan Kristof Kolomb'un yolculuğa çıkmadan önce birçok hükümdardan maddi yardım istediğine değinen Murat Bardakçı, İspanya dışında tüm ülkerin kapıları Kolomb'a kapattığını söyledi.

Kolomb’un destek talebinde bulunduğu hükümdarlar arasında Osmanlı Sultanı İkinci Bayezid'inde de bulunduğu dile getiren Bardakçı, şunları söyledi:

‘İspanya tüm masrafı üstlendi’

"Kolomb, çaldığı bütün kapılar yüzüne kapanmasına rağmen pes etmedi. 1486’da İspanyol kral ve kraliçesine müracaat etti, bir komisyon kuruldu ve Kolomb’un teklifini dört yıl sonra bu komisyon da geri çevirdi. İhtiyacı olan desteği bir türlü bulamayan Kolomb, 1492 Ocak’ında İngiltere ve Fransa krallarından yardım istemek için bu memleketlere gittiği sırada, dostları İspanya sarayını yolculuğun masraflarını karşılamak için ikna ettiler. Kolomb hemen İspanya’ya döndü, 3 Ağustos 1492’de üç gemi ile denize açıldı. O senenin 12 Ekim’inde Bahama Adaları’ndan Guanahani’ye ulaştı, ardından Küba’yı gördü, ancak Küba’yı Japonya zannetti.

‘Amerika'ya 3 yolculuk yaptı’

Kolomb, Haiti’ye vardıktan sonra İspanya’ya geri döndü ve sonraki senelerde Amerika’ya üç yolculuk daha yaptı. Kristof Kolomb, Amerika’ya ulaşmış ama keşfettiği yerleri Asya’nın doğu kıyıları zannetmiş, hattâ bir yolunu bularak Kudüs’ü Müslümanlar’dan geri alma plânları bile yapmıştı. 1506’da öldüğünde, gittiği toprakların bilinmeyen bir kıt’a olduğunu hâlâ farketmemişti...

‘İkinci Bayezid Kolomb'a inanmayarak fırsatı kaçırmış oldu’

Osmanlı İmparatorluğu, Kolomb’un 1492 yılında Amerika’yı keşfinden kısa bir müddet sonra haberdar oldu ama İspanya kral ve kraliçesi dışında birçok hükümdar ve bu arada İkinci Bayezid de Kolomb’a inanmayarak ayaklarına gelen büyük fırsatı kaçırmışlardı."

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