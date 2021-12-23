Murat Bakan, Soylu'ya polis memuru Musa Tüzün'ü sordu: Kaçırıldı mı, öldürüldü mü, intihar mı etti?

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, 22 Ekim'den bu yana kendisinden haber alınamayan polis memuru Musa Tüzün'le ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yanıtlaması istemiyle TBMM'ye soru önergesi verdi. Murat Bakan, Soylu’ya, "Bu ülkenin polisi ortadan kayboldu ve iki ayı aşkın süredir bulunamadı. Kaçırıldı mı, öldürüldü mü, intihar mı etti? Musa Tüzün’e ne oldu” diye sordu.

Tokat Almus İlçe Emniyet Amirliği’nde görev yapan 39 yaşındaki polis memuru Musa Tüzün, 22 Ekim 2021 günü yıllık izne ayrıldı; ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesi 28 Ekim 2021 tarihinde kayıp başvurusunda bulunduktan sonra Musa Tüzün’ün evinde yapılan aramada, Tüzün’ü telefonu, anahtarı ve silahının şarjörü bulundu. Ardından da arama çalışmalarının başlatıldığı duyuruldu. Aradan iki ay geçmesine rağmen polis memuru Musa Tüzün bulunamadı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Tüzün'ün ailesiyle görüştüğünü ve ailenin aramaların durdurulduğunu söylediğini aktardı. Konuyu TBMM gündemine taşıyan Murat Bakan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya, "Bu ülkenin polisi ortadan kayboldu ve iki ayı aşkın süredir bulunamadı. Kaçırıldı mı, öldürüldü mü, intihar mı etti? Musa Tüzün’e ne oldu" sorularını yöneltti.

"100'den fazla polis intihar etti"

Murat Bakan, konuya ilişkin yazılı açıklamasında şunları kaydetti:

"Ailesiyle görüşüyoruz; evlatlarından hiçbir haber alamıyorlar. Alanına girsin girmesin her konuda mutlaka bir şey diyen, gazeteciden derneğe, yazardan bakana kadar herkese ‘yargı dağıtan’ Süleyman Soylu’dan tek kelime duymadık. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, polis memuru Musa Tüzün nerede? Amir tahakkümü, mobbing, angarya, 12’ye 12, sosyal ve ekonomik şartlar… Birçok sorunla boğuşan polisler için belki de en zor yıllardan biriydi 2021. Çünkü polisler bu yıl en çok ‘intihar’ konusuyla gündeme geldi. Mesleğe yeni başlayanıyla, emekliliğine iki kalanıyla sadece bir yılda 100’den fazla polis intihar etti. Ve maalesef Emniyet Genel Müdürlüğü’nden de İçişleri Bakanlığı’ndan da ne manalı bir açıklama yapıldı ne de polislerin intihar etmesinin önüne geçecek kararlı bir adım atıldı. Şehit olduklarında tabutlarının başına geçip nutuk atanlar, hayatta olan polislere kulaklarını tıkamaya devam ediyorlar.

"Polisler sahipsiz değil"

Polisler bilsin ki hiçbiri sahipsiz değil. Biz buradayız. Hepinizi duyuyoruz ve yanınızdayız. Hiç unutmayın; biz, bu Meclis’te olduğumuz sürece polisin hakkı ve hukuku için mücadelemizi sürdüreceğiz. Çünkü biz, polisin, Anayasal hakkını kullanan vatandaşlarla karşı karşıya geldiğinde ortaya çıkan şiddet görüntüleriyle gündeme gelmesini istemiyoruz. Gencecik, hayatının baharında ya da mesleğe yıllarını vermiş, emekliliğine çok az kalmış polislerin intihar haberleriyle gündeme gelmesini istemiyoruz. Kanunsuz emir dayatan, particilikle, tarikatçılıkla ekipleşen, insan onurunu zedeleyecek şekilde davranan, mobbing yapan amirlerin altında ezilmesini istemiyoruz. Polisler bilsin ki bir partinin ya da tarikatın değil sadece ve sadece kanunlara bağlı devletin polisi olarak görev yapacakları, amir tahakkümü altında ezilmeyecekleri, sosyal ve aile hayatlarını yaşayabildikleri günler çok yakın. Tüm sorunların üstesinden birlikte geleceğiz.”