Murat Aksu: 'Benim tek partim Beşiktaş'

T24 - Murat Aksu, Demirören'in seçime siyaset karıştırıldığı yönündeki suçlamasına 'Tek rengim Siyah-Beyaz, tek partim Beşiktaş' yanıtını verdi.



Başkan adaylarından Murat Aksu, seçimlere siyaset karıştırmakla suçlanması üzerine yaptığı açıklamada, Demirören’i Beşiktaş ile siyaseti yan yana getirmeye çalışmakla itham etti. Aksu, “Şahsıma gelen tekliflere rağmen hayatımda hiçbir siyasi partinin üyesi olmadım ve şimdi de değilim. Sayın Demirören, mevcut ikinci başkanının bir siyasi partinin üst düzey yönetiminde bulunduğunu ve aktif siyaset yaptığını ne çabuk unuttu! Aynı partinin gençlik kollarından ve üyelerinden kendi dönemi içinde çok sayıda kişiyi Beşiktaş Kulübü’ne üye yaptırdığı belgelerle sabittir. Sayın Demirören, öncelikle Beşiktaş genel kurulunun üzerine koymaya çalıştığı bu siyasi vesayeti açıklamalıdır. Ayrıca bazı kongre üyelerinin bakan, vali ve emniyet müdürü tarafından arandığını da kanıtlayamıyor. Bunun adı, çamur at izi kalsın. Benim tek rengim Siyah-Beyaz, tek partim Beşiktaş’tır” dedi.



Bosque konusu





Aksu, Demirören’in yönetim kurulu üyelerinin verdiği yetki dahilinde Del Bosque ile hukuki anlamda görüşünü almadan sözleşme imzaladığını belirterek, “Kontratın feshi öncesi Demirören’i, olası sonuçları konusunda defalarca uyardım. Buna rağmen benim yurt dışında olduğum bir dönemde tek taraflı olarak feshetti” ifadesini kullandı.