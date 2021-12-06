Murat Ağırel, Sayıştay’ın Etimesgut Belediyesi raporunu inceledi: Küçük gibi görünen aslında büyük bir ihmal ile karşı karşıya kaldım

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, bugünkü yazısında Ankara Etimesgut Belediyesi Sayıştay denetim raporundaki usulsüzlere yer verdi. Ağırel, “Küçük gibi görünen aslında büyük bir ihmal ile karşı karşıya kaldım” dedi.

Ağırel, Sayıştay’ın incelediği "Fan Püskürtmeli Dezenfektasyon Sistemi Alım İşi", "Türk Tarih Müzesi Binasına LED Ekran Alım İşi" ile "Etimesgut İlçesi Sınırları Dahilinde Çöplerin Toplanması, Nakli, Cadde, Sokak Meydan ve Pazar Yerlerinin Makine Marifetiyle Süpürülmesi Amacıyla Araç Kiralama İşi" ihalelerinde alınan kesin teminat mektuplarının muhasebe kayıtlarının yapılmadığı, ihale dosyaları içinde kaldığı ve muhasebe birimine gönderilmediği tespit edildiğini aktardı.

Ağıre ayrıca Etimesgut Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Tıp Merkezi'nde muayene hizmetleriyle ilgili ihalenin detaylarını da şöyle aktardı:

“Muayene hizmetleri birim fiyat şeklinde ihale edilmiş. İhalede, muayene başına teklif verilmiş ve hak edişlerin gerçekleştirilen muayene bazında ödeneceği belirtilmiş. Belediye de kendi kullandığı sistem üzerinden muayene sayısını baz alarak yüklenici firmaya hak ediş ödemesinde bulunmuş. Tabii bu işler ile ilgili SGK ile de yapmış olduğu bir protokol var. Protokol gereği muayene sayısını SGK sistemi üzerinden alarak fatura ediyor. Ancak yüklenici firmaya ödenen muayene sayısının SGK'ya fatura edilen muayene sayısından fazla olduğu anlaşılmış.

Belediye yetkililerine sormuşlar tabii, hayırdır diye. Belediye muayene sayısı farkının laboratuvar ve biyokimya hizmetleri ile ücretli bakılan hastaların SGK'ya fatura edilememesinden kaynaklandığını belirtmiş.

Gelin görün ki laboratuvar ve biyokimya hizmetleri muayene paket hizmeti kapsamında yer almakta ve bu hizmetlere ait muayene hizmetleri SGK'ya fatura ediliyor. Dolayısıyla muayene sayısı farkının bundan kaynaklanmadığı açık. Diğer taraftan ücretli muayene olan hasta sayısı ve bilgisi verilmediğinden farkın bundan kaynaklanıp kaynaklanmadığı anlaşılamamış. Poliklinik hizmetlerine başvuran hastaların muayene girişlerinin "Hastane Bilgi Yönetim Sistemine" ve E-nabız sistemine kaydedildiği belirtilmiş ancak bu iki sistemden alınan muayene sayısında farklılık var. Yani bu kayıtların da sağlıklı bir şekilde kaydedilmediği ortada.

Tabii Sayıştay durumu anlamaya çalışıyor ve tekrar soruyor. Bu sefer de Belediye, "SGK sisteminin bir ay geriden geldiğini muayene sayısının bu yüzden farklı olduğunu, hak edişleri SGK sistemine göre düzenledikleri takdirde doktorların maaşının bir ay geriden takip edeceği, bu durumun da işin etiğine aykırı olacağı"nı ifade etmiş.”

Ağırel’in aktardığına göre, Sayıştay’ın söz konusu konuya ilişkin tespiti şöyle:

"SGK sistemi bir ay geriden gelse bile yıl sonunda veya sözleşmenin bitiminde SGK sistemindeki muayene sayısının firmaya ödenen hak edişteki muayene sayısı ile eşit olması gerekir. Buna rağmen yıl sonunda tüm poliklinik branşlarında SGK sistemindeki muayene sayısının firmaya ödenen hak edişteki muayene sayısından eksik olduğu görülmüş. Diğer taraftan İdare yüklenici firma ile sözleşme yapmıştır. Doktorlarla herhangi bir sözleşme yapmamıştır. Sözleşme gereği çalıştırılan doktorların ücretlerini ödeme yükümlülüğü yüklenici firmaya aittir. Dolayısıyla doktor maaşlarının hak edişle bir ilgisi bulunmamaktadır."

“Değerli dostlar, garanti sadece şehir hastanelerinde verilmemiş. Belediyeye bağlı Tıp Merkezi'nde de garanti verilmiş ve kime ne ödendiği belli değil. Daha kötüsü ne kadar ödendiği de belli değil” diyen Ağırel, “Bitti sanıyorsunuz ama bitmedi. Etimesgut Belediyesi'nde herhangi bir faaliyeti bulunmayan, organizasyonu, bütçesi ve mevzuatı olmayan Strateji Geliştirme Müdürlüğü kadrosunun ihdas edildiği ve atama yapıldığı görülmüş. Sizin çocuğunuz dirsek çürütüp okulu bitirip, KPSS'den yüksek puan alıp memur olmayı beklerken, olmayan bölüme müdür ataması bile yapılmış. Olmayan hastaya muayene yapılmış gibi ödeme yapılmış” dedi.

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