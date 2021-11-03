Murat Ağırel: İnsanlar geçim derdine düşmüşken tek kalemde milyonları hiçbir iş yapmadan kazanmak bu ülkenin en büyük sorunlarından biri

Murat Ağırel, Bayburt Gümüşhane Havalimanı için yapılan bir altyapı ihalesine dikkati çektiği bugünkü yazısında, “İnsanlar bu kadar geçim derdine düşmüşken tek kalemde milyonları hiçbir iş yapmadan kazanmak bu ülkenin en büyük sorunlarından biri” diye sitem etti.

Yeniçağ’da kaleme aldığı bugünkü yazısında Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından düzenlenen "Bayburt Gümüşhane Havalimanı Altyapı ve Müteferrik İşler İnşaatı yapım işi" ihalesine dikkati çeken Ağırel, ihaleyi 174 milyon 748 bin TL bedelle alan Onur Taahhüt A.Ş. ve İmaj Altyapı A.Ş. ortaklığının, ihale bedelinin yüzde 10,20 indirim oranına karşılık gelen 156 milyon 929 bin TL bedelle başka bir alt yükleniciye işi devrettiğini söyledi.

“Yani hiç iş yapmadan milyonlarca lirayı kazanmışlar” diyen Ağırel, “Sadece bu da değil. Ayrıca, idare tarafından proje değişikliği yapılarak verilecek ek işlerin dâhil alt yükleniciye yeni birim fiyat üzerinden yaptırılacağı da yine bu sözleşme de düzenlenmiş. Ne güzel dünya değil mi? Suya sabuna dokunmadan 18 milyon TL'ye yakın para kazanıyorsunuz. Bir de alt yüklenici de kar yapacak bu işten. Düşünün artık fiyatlardaki şişirmeleri” ifadelerini kullandı.

Ağırel devamında da şunları kaydetti:

"İnsanlar bu kadar geçim derdine düşmüşken tek kalemde milyonları hiçbir iş yapmadan kazanmak bu ülkenin en büyük sorunlarından biri. İşin kötü yanı bürokratlar bu durumlara artık "normal" gözüyle bakıyor. Bu tür işler "piyasa koşulları" içerisinde sayılıyor. Halbuki devletin buna izin vermemesi gerekiyor. Bir işi özel firma yapacaksa da devlet tabiri caizse kafasına vura vura o fiyatları kamu yararı adına düşürmek, düşürtmek zorundadır. O zaman zaten neden devlet yapmıyor bu inşaatları. Neo-liberal ekonomi politikalarının yarattığı tahribatın bu gibi sonuçlarını ayrı bir yazı konusu yaparız. Tek bir şey söyleyeceğim… İnin bu milletin sırtından."

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