Murat Ağırel: FETÖ yurtlarına ve okullarına el koyulduktan sonra tamamı Ensar, İlim Yayma, Türgev, Tügva, Önder İmam Hatip gibi dinci vakıflara tahsis edilmiş

Gazeteci Murat Ağırel, kişisel sosyal medya hesabından bazı belgeler paylaşarak, FETÖ’ye ait olup da el konulan yurt ve okulların Ensar, İlim Yayma Cemiyeti, Türgev, Tügva gibi vakıflara tahsis edildiğini söyledi.

Ağırel paylaşımında, “FETÖ yurtlarına ve okullarına el koyulduktan sonra yapılması gereken Kredi Yurtlar Kurumuna tahsis edilmesi değil mi? Peki, ne yapılmış? Tamamı Ensar, İlim Yayma, Türgev, Tügva, Önder İmam Hatip gibi dinci vakıflara tahsis edilmiş” ifadelerini kullandı.

Ağırel’in paylaştığı dokumanlar şöyle: