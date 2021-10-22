Murat Ağırel: Elektrik şirketleri kapıya dayanacak

Murat Ağırel, zamlanan fiyatlar dolayısıyla vatandaşların elektrik faturalarını ödeyemeyeceğini, şirketlerin kesintiye ve icra takibi yoluna gideceğini ifade etti.

Gazeteci Ağırel, halktv.com.tr’de kaleme aldığı köşe yazısında son zamanlarda en çok zam yapılan sektörlerden birisinin elektrik olduğuna dikkati çekti. “Elektrik ücretlerini tahsil eden firmalar yurttaşlarından alacaklarına şahin kesiliyorlar. Faturaların yüksekliği, tarifeleri hane halklarının belini iyice büküyor” diyen Ağırel, şirketlerin ödenen faturalar üzerinden bakanlık hesabına yatırılıp bütçeye gelir kaydedilmesi gereken Elektrik Enerjisi Fonu’nu (EEF) ise ödemediğini ifade etti.

“Bizlere elektrik satan bu firmalar, ödediğimiz faturalar üzerinden bakanlık hesabına yatırılıp bütçeye gelir kaydedilmesi gereken Elektrik Enerjisi Fonu (EEF) tutarlarını yatırmamışlar” diyen Ağırel, şunları kaydetti:

"Kimisi eksik yatırmış, kimisi ise hiç yatırmamış. Bakanlık bu firmalara yazı yazıp, aynı zamanda Vergi Denetim Kuruluna da bildirmiş. Ancak çözüm yok. Aslında 2001 yılında EEF kaldırılmış ancak 'Sektör Altyapı Giderlerine Katkı Payı' adıyla uygulanmaya devam edilmiş. Ancak elektrik faturaları üzerinde halen 'Elektrik Enerjisi Fonu' olarak kesilmeye devam ediliyor.

Neyse… EEF gelirlerinin takibi ile yükümlülüklerin yerine getirilmesine ilişkin her türlü iş ve işlemlerin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütüleceği ifade edilmiş. Ancak ilginçtir yatırmayan veya eksik yatıran Şirketlerin yatıracağı tutarların tam olarak tespiti Bakanlıkça yapıl(a)mıyor."

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