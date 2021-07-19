Murat Ağırel'den son kullanma tarihleri geçmiş etiketli ilaçlara ilişkin hastaneden gelen açıklamaya: Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem

Yeniçağ yazarı Murat Ağırel, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Hastanesi'nde kullanma tarihleri geçtiği halde üzerine yeni tarihli etiket yapıştırılarak kullanılan ilaçlar olduğunu ileri sürmesinin ardından yapılan açıklamaya yer verdiği bugünkü yazısında, “Bizim insan hayatına karşı aldığımız önlemler bundan ibaret mi? "Aksi bir durum yaşandığında tüm sorumluluk firmaya ait" de insan sağlığına zarar verildiğinde sorumluluk kime ait onu hiç düşünmüyoruz. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem” dedi.

Ağırel’in aktardığına göre, söz konusu ilaçlarla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Etken maddesi nedeni ile bulundurulması zorunlu ilaçlar arasında olan ''Daizyn 45.5 mg/2 ml İ.M./İ.V. Enjeksiyonluk Çözelti İçeren Ampul'' için yapılan satın alma ihalesinde ilaç firmalarından teklif gelmediğinden doğrudan temin yöntemi ile ilana çıkılmış ve 26.02.2019 tarihinde alımı gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu ilaçların bir kısmının üzerine yapıştırılmış etiketlerde yer alan bilgiler ile ampul camına işlenmiş parti numarası ve son kullanma tarihi bilgisinde farklılık olduğu görüldüğü anda ilaçların Üniversitemiz hastanesinde kullanımı durdurulmuştur.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, üniversitemize hitaben gönderdiği 01.07.2019 tarih ve E.102853 sayılı yazısında söz konusu ürün için etiketin ampul üzerinden çıkmayacak şekilde hazırlanması, aksi bir durum yaşandığında tüm sorumluluğun firmaya ait olması koşuluyla geçmiş tarihli boş ampullerin kullanılmasına uygunluk verildiği bildirilmiştir.

Bu yazışmalar üzerine, Üniversite hastanemiz tarafında kullanımı durdurulan söz konusu ilaç yeniden kullanılmaya başlanmıştır.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve ilgili firma ile söz konusu tarihte yapılan yazışmalardan anlaşılacağı üzere, firma tarafından geçmiş tarihlerde ithal edilmiş ancak o tarihlerde dolumu yapılamamış ampullere, ilaç dolumunun yapıldığı sonraki tarihe uygun etiket yapıştırılmıştır. Firmanın bu işlemi Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nun uygunluk vermesine istinaden yapılmıştır. Bu nedenle ilacın tarihi ampul üzerine yapıştırılan etikette yer alan tarihtir.”

“Açıklamayı okudunuz... Yani sonuç olarak yayımladığım fotoğraflar doğruymuş. Yani tarihi geçmiş ilaçlar kullanılıyormuş. Yani bu ilaçlar ihale yolu ile alınmaya çalışılmış, teklif gelmeyince doğrudan alım yapılmış. Ben aksi ne sordum?” diyen Ağırel devamında şunları kaydetti:

“Bir önemli noktaya dikkatinizi çekmek istiyorum. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ilaç üzerindeki seri numarası ile ilacın üzerine sonradan yapıştırılan etiketteki seri numarası tutuyorsa kullanın demiş. Yani Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu eski tüplerin kullanımına izin vermiş sonucu ortaya çıkıyor. Daha doğrusu üniversite topu üzerinden atıyor. Benim takıldığım nokta şu… Açıklamada ‘Aksi bir durum yaşandığında tüm sorumluluğun firmaya ait olması koşuluyla geçmiş tarihli boş ampullerin kullanılmasına uygunluk verildiği bildirilmiştir’ deniliyor. Bizim insan hayatına karşı aldığımız önlemler bundan ibaret mi? 'Aksi bir durum yaşandığında tüm sorumluluk firmaya ait' de insan sağlığına zarar verildiğinde sorumluluk kime ait onu hiç düşünmüyoruz. Neresinden tutsanız elinizde kalan bir sistem…”

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

TIKLAYIN - Murat Ağırel: Elime geçen fotoğraflarda son kullanma tarihi 2013 olan ilaçların üzerine etiket yapıştırıp 2020 yapıldığı açıkça görülüyor!