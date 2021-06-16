Murat Ağırel'den Sezgin Baran Korkmaz iddiası: Söz konusu ses kaydında 12 gazeteciyi maaşa bağladığını söylüyor

Gazeteci Murat Ağırel, organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in hakkında iddialarda bulunduğu Sezgin Baran Korkmaz'ın ses kaydında 12 gazetecinin isimlerini vererek, maaşa bağladığını öne sürdü.

Sedat Peker, Habertürk TV spikeri Veyis Ateş’in SBK Holding’in kara para aklama suçu nedeniyle yurt dışına kaçan sahibi Sezgin Baran Korkmaz’a ait Paramount Otel’de kaldığını duyurmuştu.

Veyis Ateş’in Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği Habertürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı’nın köşesinde konu oldu.



Habertürk yazarı Sevilay Yılman da, 12 dakikalık söz konusu ses kaydının 3 dakikasını dinlediğini belirterek, "Şoka girdim, inanamadım" ifadelerini kullanmıştı.

Halk TV yayınında konuşan Murat Ağırel ise konuyla ilgili şunları söyledi; "Bu konuyla ilgili birkaç kişiyi aradım. Konuşulan 2 dakikalık ses kaydı 12 dakikalıkmış. 10 milyon eurodan bahsediliyor ama 14 milyon eurodan bahsediliyor. Bu ses kaydında SBK 12 gazetecinin kendisi tarafından maaşa bağlandığını söylüyor."

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, SBK Holding'in sahibi iş insanı Sezgin Baran Korkmaz'a, "Senin hakkında tahkikat yapıldı, yurt dışına çık" dediğini iddia etti. Korkmaz'ın İçişleri Bakanlığı'na gittiği söyleyen Peker, "İçişleri Bakanı, Organize Suçlar Daire Başkanı'nı telefonla arayıp, hakkında 6 aydır dosya hazırlanan adamı İçişleri Bakanlığı'na çağırıyor ve görüşüyor ve yurtdışına çıkmasını söylüyor." dedi.

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