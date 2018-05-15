T24 LogoT24 Logo
Gündem

Muradiye'de polis ve asker kan bağışında bulundu

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesinde görev yapan güvenlik güçleri Ramazan ayı öncesi Kızılay'a kan bağışında bulundu

15 Mayıs 2018 19:22

MURADİYE (Van), (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesinde görev yapan güvenlik güçleri Ramazan ayı öncesi Kızılay\'a kan bağışında bulundu. Kampanyaya savcı ve hakimler de destek verdi.
Muradiye Emniyet Müdürlüğü\'nce düzenlenen kan bağışında, önce asker ve polislerin kan testleri yapıldı. Daha sonra durumları müsait olan güvenlik güçlerinden kan alındı. Kan veren güvenlik güçlerine kek ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Kampanyaya Çaldıran İlçe Emniyet personeli de destek verdi. İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Akyol, İlçe Emniyet Müdürü Muzaffer Murat Sönmez ve Çaldıran İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat da kampanyaya katılarak Kızılay için kan verdi. Güvenlik güçleri, devletin ve milletin emrinde olduklarını, gerektiğinde her zaman Türk Kızılay\'ına kan bağışı yaparak desteklerini esirgemeyeceklerini söyledi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

MURADİYE Van DHA VAN MuradiyeRamazanKızılayKampanyayaMuradiye Emniyet MüdürlüğüDahaKanEmniyetJandarma Komutanı Binbaşı Murat AkyolEmniyet Müdürü Muzaffer Murat SönmezEmniyet Müdürü Korkmaz PolatGüvenlikTürk

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

ABD’de bir ilk! Türkiyeli emniyet müdürü göreve başladı; Kur'an-ı Kerim'e...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Meteoroloji uyardı: Türkiye beyaza bürünecek ...

Van'daki çığ felaketinde iki günde 38 kişi hayatını kaybetti...

Sabiha Gökçen'de yolcu uçağı inişte parçalandı; 3 kişi öldü, 179...

Sabiha Gökçen'de parçalanan uçağı kurtarma ekipleri ve kontrol kulesi arasındaki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24