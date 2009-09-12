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Muradiye’de kaza: 5 yaralı

12 Eylül 2009 14:05

Van’ın Muradiye İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi Van’a sevk edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Ünseli Beldesi yakınlarında maydana geldi. Sedat Sefer, yönetimindeki 65 ND 675 plakalı otomobille Muradiye’den Erciş İlçesi’ne giderken aniden karşısına çıkan koyun sürüsüne çapmamak için direksiyonu kırınca, yol kenarındaki koyuna çarparak takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Sedat Sefer, Veysel Duracak, Erdal Duracak, Arif Sefer ve soyadı öğrenilemeyen Murat adlı bir kişi yaralandı. İlk müdahaleleri olay yerinde bulunan bir doktor tarafından yapılan yaralılar, ambulansla Muradiye ve Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muradiye Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Veysel Durak, yapılan müdahalelerin ardından Van’a sevk edildi.

 

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