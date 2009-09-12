Muradiye’de kaza: 5 yaralı

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|Van’ın Muradiye İlçesi’nde meydana gelen trafik kazasında 5
kişi yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan 1 kişi Van’a sevk
edildi.
Kaza, dün akşam saatlerinde Ünseli
Beldesi yakınlarında maydana geldi. Sedat Sefer, yönetimindeki 65 ND 675 plakalı
otomobille Muradiye’den Erciş İlçesi’ne giderken aniden karşısına çıkan koyun
sürüsüne çapmamak için direksiyonu kırınca, yol kenarındaki koyuna çarparak
takla attı. Meydana gelen kazada sürücü Sedat Sefer, Veysel Duracak, Erdal
Duracak, Arif Sefer ve soyadı öğrenilemeyen Murat adlı bir kişi yaralandı. İlk
müdahaleleri olay yerinde bulunan bir doktor tarafından yapılan yaralılar,
ambulansla Muradiye ve Erciş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Muradiye Devlet
Hastanesi’nde tedavi altına alınan Veysel Durak, yapılan müdahalelerin ardından
Van’a sevk
edildi.