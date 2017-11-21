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Muradiye Şelalesi'nde sonbahar

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN'ın Muradiye ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçinin uğradığı Muradiye Şelalesi, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü

21 Kasım 2017 14:14

Orhan AŞAN/VAN, (DHA)- VAN\'ın Muradiye ilçesine 8 kilometre uzaklıkta bulunan ve her yıl binlerce ziyaretçinin uğradığı Muradiye Şelalesi, sonbaharla birlikte ayrı bir güzelliğe büründü. Farklı tonlarda sararan yaprakların oluşturduğu renk cümbüşü içerisinde gürül gürül akan şelale ilgi odağı oldu.
Yaz aylarının geride kalıp mevsimin sonbahara girmesiyle birlikte Bendimahi Çayı üzerinde bulunan Muradiye Şelalesi de farklı bir güzelliğe büründü. Kış aylarında donan, yaz aylarında gürül gürül akan şelale, bu kez de sonbaharın renk cümşü içerisinde ziyaretçilerini ağırlıyor. Sonbaharın renkleri arasında Yaklaşık 20 metre yükseklikten akan şelale, ziyaretçilerine seyrine doyumsuz bir görüntü oluşturuyor.

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