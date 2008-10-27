Munteanu dönemi



Romanya Birinci Futbol Ligi (Liga 1) takımlarından Steaua Bükreş'te, Marius Lacatus'tan boşalan teknik direktörlük koltuğuna, Dorinel Munteanu oturdu.



Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) internet sitesinde yer alan habere göre, Rumen kulübünün, Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde sahasında Olympique Lyon'a 5-3 yenilmesinin ardından görevi bıraktığını açıklayan Lacatus'un yerine, Munteanu getirildi.



Sayısız kulübün yanı sıra Romanya Milli Futbol Takımı'nda da forma giyen 40 yaşındaki Munteanu, CFR Cluj-Napoca'da başladığı çalıştırıcılık kariyerine, FC Argeş Piteşti, FC Vaslui, Universitatea Cluj-Napoca'da devam etti.



