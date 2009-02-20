Muntari’den MANU'ya gözdağı



Şampiyonlar Liginde karşılaşacakları Manchester United’ı uyaran Inter’in başarılı oyuncusu Sulley Ali Muntari, Jose Mourinho faktörünü unutmamalarını belirtti.



Inter’in orta sahadaki dinamosu Sulley Ali Muntari, her ne kadar Manchester United’a büyük bir saygı duyduğunu belirtse de, Salı akşamı oynayacakları maç için kendinden emin konuştu.



Avrupa futbolunun iki devini karşı karşıya getirecek maçta, İngiliz ekip Manchester United daha favori gösteriliyor.



Inter’e transfer olmadan önce Portsmouth’da forma giymiş olan Muntari, Manchester United’ı yakından tanıdığını belirtti. Skysports.com adlı internet sitesine yaptığı açıklamalarda Ganalı futbolcu, “United gerçekten iyi bir takım, hatta en iyi takımlardan biri. Fakat bizim maçta oldukça zorlanacaklar çünkü biz de iyi bir takımız. Etkili hücum oyuncularına sahipler fakat bizde de Mourinho faktörü var. Bence o dünyanın en iyi teknik direktörü” diye konuştu.