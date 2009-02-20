T24 LogoT24 Logo
Spor

Muntari’den MANU'ya gözdağı

Şampiyonlar Liginde karşılaşacakları Manchester United’ı uyaran Inter’in başarılı oyuncusu Sulley Ali Muntari, Jose Mourinho faktörünü unutmamalarını belirtti.

20 Şubat 2009 02:00


Şampiyonlar Liginde karşılaşacakları Manchester United’ı uyaran Inter’in başarılı oyuncusu Sulley Ali Muntari, Jose Mourinho faktörünü unutmamalarını belirtti.

Inter’in orta sahadaki dinamosu Sulley Ali Muntari, her ne kadar Manchester United’a büyük bir saygı duyduğunu belirtse de, Salı akşamı oynayacakları maç için kendinden emin konuştu.

Avrupa futbolunun iki devini karşı karşıya getirecek maçta, İngiliz ekip Manchester United daha favori gösteriliyor.

Inter’e transfer olmadan önce Portsmouth’da forma giymiş olan Muntari, Manchester United’ı yakından tanıdığını belirtti. Skysports.com adlı internet sitesine yaptığı açıklamalarda Ganalı futbolcu, “United gerçekten iyi bir takım, hatta en iyi takımlardan biri. Fakat bizim maçta oldukça zorlanacaklar çünkü biz de iyi bir takımız. Etkili hücum oyuncularına sahipler fakat bizde de Mourinho faktörü var. Bence o dünyanın en iyi teknik direktörü” diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24