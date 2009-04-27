Munoz dönemi sona erdi!



İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) takımlarından Getafe'de teknik direktör Victor Munoz görevden alındı.



Milli futbolcu İbrahim Kaş'ın ilk sezonunu geçirdiği ve fazla oynama şansı bulamadığı Getafe'de, son haftalarda alınan kötü sonuçlardan dolayı kulüp başkanı Angel Torres, İspanyol teknik adam Munoz'u görevden aldı. Getafe henüz resmen yeni teknik direktörü açıklamazken, İspanyol basınında Miguel Angel Portugal'ın ismi geçiyor.



La Liga'da son olarak evinde oynadığı maçta Villarreal'e 1-2 yenilen Getafe, 34 puanla düşme hattının bir önünde 17. sırada bulunuyor. Munoz ile birlikte La Liga'da bu sezon görevden alınan teknik direktörlerin sayısı 10'a çıkmış oldu.





