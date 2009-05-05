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Spor

M.United'ı yeneceğiz!

05 Mayıs 2009 13:22


Arsenal Teknik Direktörü Arsene Wenger bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United ile oynayacakları karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada takımının Manchester United'i yeneceğine inandığını söyledi.

Wenger, kendine çok güvendiğini ve takımının bu akşam mükemmel bir futbol ortaya koyacağını söyledi. Wenger, "Şampiyonlar Ligi'nde iyi sonuçlara sahibiz. Birçok insan bizim kazanamayacağımıza inanıyor fakat ben kazanabileceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Arsenal ile Manchester United Şampiyonlar Ligi Yarı Final 2. maçında bu akşam Emirates Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Old Trafford oynanan ilk karşılaşmayı Manchester United John O'Shea'nin golüyle 1-0 kazanmıştı.


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