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MÜNİR ÖZKUL'UN KIZINDAN AÇIKLAMA

  "PAZAR GÜNÜ MUHSİN ERTUĞRUL'DA DÜZENLEN BİR TÖRENLE UĞURLAYACAĞIZ" Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA Sabah saatlerinde hayatını kaybeen usta oyuncu Münir Özkul'un kızı Güner  Özkul, babasının Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi

05 Ocak 2018 18:42

 

\"PAZAR GÜNÜ MUHSİN ERTUĞRUL\'DA DÜZENLEN BİR TÖRENLE UĞURLAYACAĞIZ\"

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA
Sabah saatlerinde hayatını kaybeen usta oyuncu Münir Özkul\'un kızı Güner  Özkul, babasının Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.Özkul şunları söyledi: Pazar günü Muhsin Ertuğrul\'da düzenlen bir törenle uğurlayacağız kendisini. Daha sonra naaşı Teşvikiye camiinden kaldırılacak. Kabristanla ilgili en kısa zamanda haberiniz olur. Son nefesini verirken sesini duydum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte oldukları için. 

Görüntü Dökümü:
-Özkul\'un açıklaması

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