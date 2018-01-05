MÜNİR ÖZKUL'UN KIZINDAN AÇIKLAMA

\"PAZAR GÜNÜ MUHSİN ERTUĞRUL\'DA DÜZENLEN BİR TÖRENLE UĞURLAYACAĞIZ\"

Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-İSTANBUL DHA

Sabah saatlerinde hayatını kaybeen usta oyuncu Münir Özkul\'un kızı Güner Özkul, babasının Pazar günü son yolculuğuna uğurlanacağını söyledi.Özkul şunları söyledi: Pazar günü Muhsin Ertuğrul\'da düzenlen bir törenle uğurlayacağız kendisini. Daha sonra naaşı Teşvikiye camiinden kaldırılacak. Kabristanla ilgili en kısa zamanda haberiniz olur. Son nefesini verirken sesini duydum. Herkese çok teşekkür ediyorum. Bizimle birlikte oldukları için.

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-Özkul\'un açıklaması