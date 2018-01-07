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Münir Özkul'un anısı Kepez'de yaşayacak

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kepez Belediyesi'nce, 93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul'un anısı, Esentepe Amir Ateş Semt Konağı'nda oluşturulan 'Hababam Sınıfı Müzesi'nde yaşatılacak

07 Ocak 2018 15:36

ANTALYA, (DHA) - ANTALYA Kepez Belediyesi\'nce, 93 yaşında hayatını kaybeden Türk sinemasının usta ismi Münir Özkul\'un anısı, Esentepe Amir Ateş Semt Konağı\'nda oluşturulan \'Hababam Sınıfı Müzesi\'nde yaşatılacak.
Türk sinemasının duayeni Münir Özkul\'un hatıralarına, Esentepe Amir Ateş Semt Konağı\'nda oluşturulan \'Hababam Sınıfı Müzesi\' ev sahipliği yapacak. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, \'Hababam Sınıfı\' filminin unutulmaz \'Mahmut Hoca\' karakteri Münir Özkul\'u kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirtti. Rıfat Ilgaz\'ın kaleme aldığı, yönetmen Erdem Eğilmez\'in beyaz perdeye taşıdığı film serisini hatırlayanların yüzlerinde her zaman tebessüm oluştuğunu dile getiren Başkan Tütüncü, Türk sinemasının unutulmaz oyuncuları Münir Özkul, Kemal Sunal ve Tarık Akan\'ın silikon heykellerinin, Esentepe Amir Ateş Semt Konağı\'nda oluşturulan \'Hababam Sınıfı Müzesi\'nde yer alacağını söyledi. Başkan Tütüncü, \'Hababam Sınıfı Müzesi\'nin hafızalardaki hatıraları canlandıracağını kaydetti. 

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