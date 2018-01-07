Münir Özkul, son yolculuğuna böyle uğurlandı: Hababam güm güm güm!

İnan Ketenciler - Zeynep Beşerler

Uzun yıllar KOAH ve DEMANS hastalıklarıyla mücadele eden ve 93 yaşında hayatını kaybeden, Türk sinemasının efsane aktörlerinden Münir Özkul, Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde düzenlenen anma töreninin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Teşvikiye Camii'nde kılınan cenaze namazına hükümeti temsilen Başbakan Binali Yıldırım ile Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş katıldı. Vatandaşların akın ettiği cenaze törenine sanat dünyasından katılımın az olması, "vefasızlık" olarak yorumlandı. Naaşın camiden çıktığı sırada yüzlerce kişi, "Hababam güm güm güm" tezahüratı yaptı.

"Hababam Sınıfı"nın "Mahmut Hoca"sı Münir Özkul için düzenlenen anma törenine seride "Bacaksız" lakaplı öğrenci rolünü üstlenen Tuncay Akçay ve "Hayta İsmail" karakterine hayat veren Ahmet Arıman da katıldı. Bazı gazete ve televizyonlarda kullanılan "Münir Özkul bunadı" ifadesine tepki gösteren Arıman, gözyaşlarını tutamadı; şunları söyledi:

"Münir Özkul gibi bir değer unutulabilir mi? Sahne hayatımda, onu seyretmek bir şerefe nail oldum. Sinemaya gelmemin tek nedeni Münir Abi'dir. Tam bir aile babasıydı. Şerefli bir aile babasıydı. Özel hayatında o kadar naif, o kadar mütevazı, o kadar sevecen bir insan ki. Devlet büyükleri, bakanlar falan onu ziyarete geldi, orada bile o kadar mütevazı duruyor ki. Çok kibar, hep tebessüm eder. Bazı spikerler bunadı falan dedi, asla bunadığını düşünmüyorum. Her şeyi anlıyordu, her şeyi biliyordu. Kullanmasınlar ya 'bunadı' kelimesini, kullanmasınlar."

"Onun için alkıştan daha önemli bir şey yoktu"

Münir Özkul'un kızı Güner Özkul, anma töreninde "O hepimizin babasıydı" dedi. "O zaman hepimiz bir aileyiz. Biz bir aileyiz. Biz güzel bir aileyiz" ifadesini kullanan Güner Özkul, şunları kaydetti:

"Bu milleti geliştirme konusunda, ortak payda oluşturma konusunda ne kadar önemli biri olduğunu nasıl anlatabilirim ki. Onun için alkıştan daha önemli bir şey düşünemiyorum. Burada olduğunuz için teşekkürler."

"Türkiye'nin gülen yüzü"

Nuri Alço da, Münir Özkul'u "Türkiye'nin gülen yüzü" olarak tanımladı. "Adile Abla ve Münir Abi'yi unutmak mümkün değil. Disiplin, saygı, sevgi... Kendisinden küçük olanlara bile hoş sohbetti, ayrımcılık yapmazdı. Saygıyı ben onlardan öğrendim" diyen Alço, sözlerine şöyle devam etti:

"En sonda evine gittim, kendisini ziyaret etmiştim. Orada bile 'tanıdın mı' dedim, gayet gülen yüzüyle kafasını salladı. Ama son zamanlarda böbreklerine taşın gelmesi biraz zorlaştırdı hayat yaşamını. Yeri doldurulamayacak çok büyük bir insan."

"Hep yanımda olmasını istiyordum"

Münir Özkul'un eşi Umman Özkul, tören sırasında gözyaşlarını tutamadı. Özkul, "Çok üzgünüm, hep yanımda olmasını istiyordum ama tesellim, çok sıkıntıları vardı. O sıkıntılardan kurtuldu" dedi.

Münir Özkul’un eski eşi Suna Selen de törene katılarak Umman Özkul’a destek oldu. Suna Selen, “Türk Tiyatrosu için çok önemli bir isimdi. Çok değerli bir sanatçımızdı. Şunu da söyleyeyim böyle bir melekle beraber olduğu için şanslıydı. Aslında Umman Hanım hepimizin şansıydı. Hepimiz biliyoruz ne kadar yaşamını uzattığını, iyi baktığını” ifadesini kullandı.

"Sofu değil, sufiydi"

İlyas Salman, Münir Özkul'un "sofi değil, sufi" olduğunu belirtti, sözlerine "Yaşamın kıymetini bilirdi. Sefil Bilo'yu çekerken Cihangir'de oturdu. Arabayla gider alırdım onu. Yolda Yunus Emre'den şiirler okuturdu bana. Münir abinin beyni bedeninden büyüktü" diye devam etti.

"Demek ki bir güzellik getirmiş"

Hamdi Alkan da törene katılan isimler arasındaydı. Türkiye'de 7'den 70'e herkesin Münir Özkul'u tanıdığını belirten Alkan, "Herkes Münir Özkul'u tanıyorsa demek ki bir güzellik getirmiştir. Böyle sanatçılar gelmiyor. Ben onunla çalışırken ondan bir şeyler öğrendiysem ne mutlu bana" dedi.

"Herkes oynardı, ama o oynayınca

başka bir şeydi"

Mustafa Uzunyılmaz, Özkul'u "dahi", "yaratıcı" ve "gerçek aktör" ifadeleriyle anlattı. "Öyle bir şey ki herkes oynardı, ama o oynayınca başka bir şeydi. Evimizde, sokağımızda ya da başka bir yerde yaşayan ve bize insan olduğumuzu hatırlatan bir aktördü" diyen Uzunyılmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün Mahmut Hoca'yı hepimiz oynarız ama, onun gibi olmaz. Bize o kadar değerli bir şey verdi ki, ne olursan ol ama dik durmayı Yaşar Usta'dan öğrendik. Onun gibi oynayamayız, o bize o ruhu verdi. Bir baba olmanın, bir öğretmen olmanın duruşunu gösterdi. O yaşıyor bizim içimizde ya. O rol yapmadı, bize hayatı hatırlattı."

Törene kimler katıldı?

Törene katılan ünlü isimler arasında Şener Şen, Tuncay Akçay, Ahmet Arıman, Nuri Alço, Erhan Yazıcıoğlu, Behzat Uygur, Süheyl Uygur, Ediz Hun, Orhan Alkaya, Haldun Dormen, Kanat Atkaya, Koray Çalışkan, Hamdi Alkan, Gökçe Bahadır, Ömer Çavuşoğlu, Mustafa Uzunyılmaz ve İlyas Salman da yer aldı. Sanat dünyasında katılımın az olması, "vefasızlık" olarak yorumlandı.

14 Mart'ta da anma düzenlenecek

Özkul’un vefat ettiği gün kırılan kolundan dolayı ameliyat olan ve bu sebepten dolayı cenazeye katılamayacak olan Ferhan Şensoy da 14 Mart’ta bir tören düzenleyecek.