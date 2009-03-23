Münih'ten ayrılabilirim



Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te forma giyen Fransız yıldız Franck Ribery, eşinin ve çocuklarının kendilerini rahat hissetmemeleri durumunda Münih'ten ayrılabileceğini açıkladı.



Bayern Münih'in yıldızı Franck Ribery, Focus dergisine yaptığı açıklamada, kendisi için ailesinin çok önemli olduğunu belirterek, ''Eşim ve çocuklarımın burada kendilerini iyi hissetmemeleri durumunda hemen giderim'' dedi.



Menajerinin sürekli kendisiyle ilgilenen takımları gündeme getirmesinin kendisini rahatsız edip etmediği şeklindeki bir soruya karşılık da Ribery, bunun yaptığı işin bir parçası olduğunu ifade ederek, ancak Bayern Münih'in dünyanın en büyük 5 takımı arasında bulunduğunu, Barcelona ya da Manchaster United'den daha az önemli olmadığını kaydetti.



Şakalar yapmayı sevdiğini belirten Ribery, sahada iyi oynadığını, saha dışında da eğlenmeyi sevdiğini, ikisini bir birinden ayırt edebildiğini anlattı.



Allah'a inancının sonsuz olduğunu ve bu inancın kendisine güç verdiğini ifade eden Ribery, her Müslüman gibi günde 5 kez namaz kılmaya çalıştığını, dualarıyla kendisini bulmaya ve kendisini iyi hissetmeye çalıştığını belirtti.