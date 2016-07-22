Almanya'daki AVM'de silahlı saldırı; en az 6 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Münih kentinde bir alışveriş merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda en az 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken Alman basınında saldırganın kendisini vurduğu öne sürüldü.

Galeri: Almanya'daki silahlı saldırıdan görüntüler

Polis, birden fazla saldırgan olabileceğini belirtirken Twitter’dan yaptığı açıklamada, “Sokaklardan uzak durun” dedi.

Olay yerinden Periscope bağlantısı gerçekleştiren bir görgü tanığı, alışveriş merkezine giren bir adamın rastgele ateş ettikten sonra olay yerini terk ederek tren istasyonuna doğru gittiğini aktardı.

Yetkililer, kentin akıllı telefon uyarı sistemini kullanarak halka acil durum mesajı yolladı ve bölge halkı evlerinde kalmaları ve dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.

Mesajda, "Kendi güvenliğiniz için caddelerden ve meydanlardan uzak durun, saldırganlar elimizden kaçtı. Tren ve otobüs ulaşımı geçici olarak durduruldu. Televizyonlarını ve radyolarını açık tutun" ifadeleri yer aldı.

Münih polisinin resmi sosyal medya hesaplarına göre, zanlılardan şu ana kadar yakalanan kimse yok.

Polis, görgü tanıklarının alışveriş merkezinin önünde farklı üç silahlı kişiden bahsettiklerini söylüyor.

Polis sözcüsü Thomas Baumann Alman haber ajansı DPA'ya saldırının yerel saatle 18.00'de (TSİ 19:00) alışveriş merkezinin lokantaların bulunduğu bölümünde başladığını aktardı.