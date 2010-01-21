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Dünya

Münih’te bomba alarmı!

Almanya’da bir yolcuya ait laptopta patlayıcı madde parçaları bulununca havalimanı 3 saat kapatıldı. THY uçağı da rötar yaptı.

21 Ocak 2010 02:00

Almanya’da bir yolcuya ait laptopta patlayıcı madde parçaları bulununca havalimanı 3 saat kapatıldı. THY uçağı da rötar yaptı.

Almanya Münih Havalimanı’nda dün bomba paniği yaşandı. Akşam saatlerinde bir yolcunun dizüstü bilgisayarında patlayıcı madde parçaları bulunması üzerine havalimanı bir süre iniş ve kalkışa kapatıldı. Bu nedenle seferlerde aksamalar yaşandı. Münih-İstanbul seferini yapan ve 19.30’da kalkması planlanan Türk Hava Yolları’na ait TK-1636 sefer sayılı uçağın da 3 saat gecikmeli olarak 00.30’da İstanbul Atatürk Havaliman’nda olacağı söylendi. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Hava Yolları yetkilileri, Münih Havalimanı’nda yaşanan olaydan dolayı polisin aldığı yoğun güvenlik tedbirleri nedeniyle sefere hazırlanan uçaklarda aramaların yapıldığı ve bu yüzden gecikmelerin yaşandığı belirtildi.



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