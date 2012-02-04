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Dünya

Münih'te 2 bin gösterici konferansı protesto etti MÜNİH (A.A)

04 Şubat 2012 20:27

-Münih'te 2 bin gösterici konferansı protesto etti MÜNİH (A.A) - 04.02.2012 - Almanya'nın Münih kentinde yaklaşık 2 bin gösterici, 48. Münih Güvenlik Konferansını protesto etti. Yaklaşık 100 örgüt tarafından düzenlenen gösteriye soğuk hava nedeniyle beklenenden az kişinin katıldığı, bazı küçük çaplı kavgalara rağmen gösterinin büyük ölçüde olaysız geçtiği bildirildi. Göstericiler, "NATO'yla barış olmaz - Savaş işleriyle barış olmaz" sloganıyla düzenledikleri protesto eylemi sırasında, silahlanma yerine paraların eğitime yatırılmasını ve Alman Silahlı Kuvvetlerinin ortadan kaldırılmasını istedi. Organizatörlerden Claus Schreer, konferansta barışın korunmasının amaçlanmadığını, sadece siyasi gücün rol oynadığını savundu. Schreer, konferansın diğer bir amacının da, Avrupa'nın askeri yönden güçlendirilmesi olduğunu, buna da karşı çıktıklarını söyledi.

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