Münih'te Libya gündemli toplantı başladı | Bakan Çavuşoğlu: Hafter'in ihlallerini ve saldırganlığının durdurması gerek

Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi sürecin canlandırılması amacıyla düzenlenen Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı Almanya'nın Münih kentinde başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Türkiye'yi temsil etmek üzere toplantıya katıldı.

Başkent Berlin'de 19 Ocak'ta düzenlenen Libya Konferansı'nın devamı niteliğindeki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısına, Dışişleri Bakanı Heiko Maas ev sahipliği yapıyor.

Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun temsil ettiği toplantıya, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin beş daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Fransa ve Britanya ile Mısır, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden temsilciler katılıyor. Toplantıda, Libya'da ateşkes ve silah ambargosunun uygulanması konularının tartışılması bekleniyor.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Mass, "Tüm taraflar Berlin Konferansı'ndaki hedefleri tekrar teyit etti" ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu: "Hafter'in ihlallerini ve saldırganlığının durdurması gerek"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Faydalı bir görüşme geçti. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı da var. Burada çatışmaların durması yani ateşkesin bağlayıcı bir şekilde sağlanması, bundan sonraki siyasi süreç için önemlidir. Bundan sonra BM ve diğer uluslararası örgütlerle de neler yapacağız, onları konuştuk. Biz de Türkiye olarak tek çözümün siyasi çözüm olduğunu ve bunun için de Hafter'in ihlallerinin ve saldırganlığının durdurulması gerektiğini vurguladık" dedi.

Çavuşoğlu, bir sonraki Libya Uluslararası İzleme Komitesi toplantısının İtalya'nın başkenti Roma'da olacağını ve tarihin henüz belirlenmediğini söyledi.

Gelecek toplantı İtalya'da

İtalya, ateşkes ve silah ambargosu uygulamalarındaki ilerlemeyi görüşmek için gelecek ay Libya toplantısına ev sahipliği yapacak.