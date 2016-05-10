Münih Savcılığı'ndan açıklama



Münih Savcılığı Sözcüsü Ken Heidenreich, Münih'in Grafing Tramvay İstasyonu'nda bıçaklı saldırı düzenleyen saldırganın 27 yaşında olduğunu duyurdu. Sözcü saldırganın dört kişiyi yaraladığını, yaralılardan birinin ise hayati tehlikeyi atlatamayarak tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu. Savcılık, şu ana kadar saldırganın herhangi bir radikal İslamcı örgütle bağlantısının tespit edilmediğini bildirdi.

Heidenreich, "Fail, saldırı yerinde olayın siyasi nedenleri olabileceğine işaret eden söylemlerde bulundu" dedi. Sözcü, bu söylemlerin 'İslamcı arka planı' olduğunu belirtti. Görgü tanıkları, saldırganın saldırı anında tekbir getirdiğini iddia etmişti. Savcılık söz konusu söylemler konusunda incelemelerin sürdüğünü açıkladı.

Bavyera İçişleri Bakanı (CSU) Joachim Hermann basın açıklamasında, saldırganın 'uyuşturucu sebebiyle kendisinde olmadığı' iddiasını da gündeme getirdi. Bakan, bu iddianın da üzerinde durulduğunu ifade etti.

Bavyera Emniyet Teşkilatı Sözcüsü'nün verdiği bilgilere göre, 27 yaşındaki saldırgan Almanya Hessen eyaleti doğumlu ve göçmen kökenli değil.