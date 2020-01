Münih saldırısının nedeni bilinmiyor

Münih'te dün 18 yaşındaki bir saldırgan bir alış veriş merkezinde 9 kişiyi öldürdükten sonra cesedi olay yerine yakın bir parkta bulundu. Saldırının tek bir kişi tarafından düzenlendiğini açıklayan yetkililer, olayın bir cinnet vakası olabileceğini, 18 yaşındaki failin, psikolojik tadavi gördüğünü açıkladı. Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann da, saldırganın "önemsiz derecede olmayan psikolojik bozuklukları" olduğu yönünde bulgular olduğunu ayrıca 18 yaşındaki saldırganın eğitim geçmişimde de sorunlar olduğunu belirtti.

Öte yandan polis, bugün düzenlenen basın toplantısında Münih saldırısının 5 yıl önce Norveç'te Anders Behring'in 77 kişiyi öldürdüğü saldırının beşinci yıldönümünde düzenlenmiş olması nedeniyle Münih saldırısının ile Norveç saldırısı arasında bir bağlantı olma ihtimalinin yüksek olduğunu duyurdu.

3 Türk vatandaşı da öldü

Saldırıda yaralanan 16 kişinin tedavisi devam ederken, ölenlerin çoğunun Münih çeveresinden, dokuz kurbandan sekizinin 14-20 yaşlarında olduğu dokuzuncu kurbanın ise 45 yaşında olduğu belirtildi. Hayatını kaybedenler aralarında turist bulunmadığı bildirildi. Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Münih'teki saldırıda hayatını kaybedenler arasında 3 Türk vatandaşının da bulunduğunu açıkladı. Terörün her türlüsüne karşı olduklarını, bu noktada teröre karşı herkesle dayanışma içerisinde olduklarını kaydeden Çavuşoğlu, "Bizim tavrımız her zaman nettir, ikircikli olmadık. Maalesef, bu saldırıda üç vatandaşımız hayatını kaybetti. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı. Üç kardeşimiz hayatını kaybetti." dedi. Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden vatandaşları 1971 doğumlu Sevda Dağ, 2001 doğumlu Can Leyla ve Selçuk Kılıç olarak açıkladı.

Yunan Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak, ölenler arasında bir de Yunan vatandaşının bulunduğu duyurdu.

Bavyera Başbakanı Horst Seehofer saldırıyla ilgli düzenlenen kabinenin özel oturumundan sonra yaptığı açıklamada "Çok zor saatlerden geçildiğini" söyledi ve Münih'teki Eyalet Meclisi'nde 31 Temmuz'da saldırı kurbanları için anma töreni düzenleneceği belirtildi. Federal düzeyde de tüm siyasilerin kutlama içeren programları iptal edildi. Münih Emniyet Müdürü Andrä alınan yoğun güvenlik önlemlerinin 'doğru ve gerekli' olduğunu belirtti.

IŞİD bağlantısı yok

Münih Emniyeti sabah saatlerinde saldırganın ailesinin evinde arama yaptı. Yapılan aramada saldırganın odasında terör örgütü IŞİD'le bağlantılı herhangi bir kanıta rastlanmadı. Saldırganın böyle bir saldırı planladığına dair araştırma yaptığı belirtildi.