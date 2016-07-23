Münih saldırganının kimliği belirlendi

Almanya'nın Bavyera eyaletinin Münih kentindeki bir alışveriş merkezine düzenlenen ve 9 kişinin ölümüne sebep olan silahlı saldırıyı, Alman vatandaşlığı da bulunan 18 yaşında bir İranlının gerçekleştirdiği bildirildi.

Münih Emniyet Müdürü Hubertus Andrae, düzenlediği basın toplantısında, soruşturma kapsamında yerel saat ile 20.30'da alışveriş merkezinin yakınında intihar eden bir kişinin cesedinin bulunduğunu söyledi. Andrae, görgü tanıklarının ifadeleri ve kamera kayıtlarının değerlendirmesi sonucu failin bu kişi olduğunu belirlediklerini ifade etti.

Sputnik'te yer alan habere göre, soruşturmada, failin 18 yaşında İran asıllı bir Alman olduğunu açıklayan Andrae, "Başka kişilerin bu olaya karıştıkları yönünde ipucumuz yok" dedi. Olayda, saldırgan dahil 10 kişinin öldüğünü açıklayan Andrae, 3'ü ağır olmak üzere 16 kişinin yaralandığını ve bunlardan bazılarının çocuk olduğunu ifade etti. Andrae, saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştirildiği iddiasına ilişkin, "Bazı kişiler olay yerinden araçlarıyla hızla ayrıldı ve bunlardan şüpheli duyuldu ancak olayla hiçbir ilgileri yoktu" diye konuştu. Saldırının neden gerçekleştirildiğine dair şimdilik bir bilgi bulunmadığını belirten Andrae, failin 2 yıldır Münih'te yaşadığını söyledi. "Failin şimdiye kadar poliste bir kaydı yok" diyen Andrae, bu kişinin hem Alman hem de İran vatandaşlığına sahip olduğu bilgisini verdi.

2 bin 300 polis görev yaptı

Andrae, saldırganın önce bir restoranın önünde, daha sonra 'Olympia Einkaufszentrum' adlı alışveriş merkezinde insanlara ateş ettiğini, ardından kaçtığını belirtti. Olayda hayatını kaybedenlerin kimliğine ilişkin herhangi bir açıklama yapmayan Andrae, öncelikle aileleri ve yakınlarına bilgi verilmesi gerektiğini ifade etti. Hubertus Andrae, özel timin de bulunduğu yaklaşık 2 bin 300 polisin saldırıyla ilgili görev yaptığını sözlerine ekledi.