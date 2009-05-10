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Dünya

Münih-Lizbon seferini yapan uçakta türbülans paniği

10 Mayıs 2009 10:15

Münih-Lizbon seferini yapan Lufthansa Havayolları'na bağlı bir yolcu uçağının türbülansa girmesi sonucu 10 yolcunun yaralandığı bildirildi.

Lufthansa sözcüsü Aage Duenhaupt, Portekiz haber ajansı Lusa'ya yaptığı açıklamada, 147 yolcusuyla Lizbon'a giden uçağın türbülansa girmesi sonucu 10 yolcunun yaralandığını, uçağın güvenlik gerekçesiyle Cenevre'ye mecburi iniş yaptığını belirtti.

Sözcü, yolcuların Cenevre havaalanında doktor kontrolünden geçirildiğini, bazılarının ise hastaneye kaldırıldığını kaydetti.

Publico adlı Portekiz gazetesinin internet sitesindeki haberde ise yaralı sayısının 20'den fazla olduğu, kemerlerini bağlamayan yolcuların, uçak türbülansa girdiğinde savruldukları bildirildi.

Haberde, uçakta, bir grup milletvekiliyle birlikte resmi bir ziyaret için gittiği Pekin'den dönen Portekiz Meclis Başkanı Jaime Gama ile Portekizli şarkıcı Dulce Pontes'in de bulunduğu, bu kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu kaydedildi.

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