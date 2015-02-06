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Dünya
Deutsche Welle

Münih Güvenlik Konferansı başlıyor

Dünyanın farklı ülkelerinden 400'e yakın siyasetçi ve uzman bugün başlayacak 51'inci Münih Güvenlik Konferansı’nda bir araya geliyor.

06 Şubat 2015 10:47


Pazar gününe kadar devam edecek olan konferansta Ukrayna krizinin öne çıkması bekleniyor. Irak ve Suriye'deki gelişmeler, gündemin diğer başlıkları olacak.

Konferansa katılması beklenen liderler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel, ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da bulunuyor.

Konferansın açış konuşmaları Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg tarafından yapılacak.

İlk kez 1963 yılında düzenlenen konferans gayri resmi nitelikte. Çok sayıda özel sektör ve sivil toplum temsilcisinin katıldığı konferans, katılımcıların güvenlik politikaları hakkındaki görüşlerini protokol kuralları dışında paylaşabilecekleri bir forum olma özelliği taşıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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