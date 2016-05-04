Münih Başkanı'ndan Cüneyt Çakır'a tepki: Bir hakem yedi gün içinde iki maçta birden görev alıyor, UEFA işi abartıyor

Şampiyonlar Ligi'nde 1-0'lık galibiyetin rövanşında deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup olan Athletico Madrid adını finale yazdırdı. Kritik maçın hakemi Cüneyt Çakır da maça damga vuran isim olarak Alman medyasında öne çıktı.

NTV'nin haberine göre, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final maçları rövanşı ilk olarak dün Allianz Arena'da sahne aldı.Bayern Münih'in Athletico Madrid'i ağırladığı maçta Alman ekibi rakibini 2-1'lik skorla mağlup etmesine karşın, ilk maç Madrid ekibinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandığı için finale uzanan taraf Simeone ve öğrencileri oldu.

Bayern Münih - Atletico Madrid yarı final mücadelesinin düdüğü ise Cüneyt Çakır'da idi. Madrid ekibinin adını finale yazdırdığı maçta Alman medyası özellikle hakem Cüneyt Çakır'ı eleştiri yağmuruna tuttu. 54. dakikada Athletico Madrid'in Griezmann ile durumu 1-1'e getirdiği pozisyonu ofsayt olarak nitelendiren Alman basını, Çakır'ın maçta kritik hatalar yaptığını savundu.



Öte yandan Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge ise maç sonunda yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Manchester City - Real Madrid karşılaşmasında da Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığını hatırlatarak, kendilerini biraz kandırılmış hissettiklerini söyledi.

Çakır'ın penaltı noktasını gösterdiği, Bayern Münih Başkanı Karl-Heinz Rummenigge'nin ise dışarıda olduğunu söylediği pozisyon.

54. dakikada Griezman'ın kaydettiği golün ofsayt olduğunu ifade eden Rummenigge, "Penaltı ise dışarıdaydı. Bir hakem yedi gün içinde iki maçta birden görev alıyor. Belki de UEFA işi biraz abartıyor" dedi.



Bayern Münih Teknik Direktörü Pep Guardiola ile tecrübeli futbolcu Philipp Lahm, Karl-Heinz Rummenigge'nin tam aksine hakem Cüneyt Çakır'a bir eleştiri de bulunmadı.



Aksine hakem ile alakalı bir durum olmadığını ifade eden Lahm, "Biz kendi futbolumuza bakmalıyız" ifadelerini kullandı.



Pep Guardiola ise, hakemi değil futbolu konuşmaları gerektiğini söyledi.