Münevverin katilleri en az iki kişi!

Münevver'i vahşice öldürdüğü iddia edilen Cem Garipoğlu'nun cinayet anında yalnız olmadığı ortaya çıktı. Adli Tıp, Münevver'in cesedinde farklı kişilere ait saç, tükürük ve deri örnekleri buldu.



Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Bahçeşehir'de, 3 Mart günü öldürüldükten sonra başı gövdesinden ayrılan, vücudu gitar kutusu içerisinde Etiler'deki bir çöp konteynırına atılan 18 yaşındaki Münevver Karabulut cinayetinde ilginç gelişme. Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi, Münevver'in parçalanan cesedi üzerinde yaptığı incelemede soruşturmanın seyrini değiştirecek bulgular saptadı.



Saç ve tükürük örnekleri



Rapora göre Münevver'in cesedinin üzerinde cinayetin bir numaralı şüphelisi olarak aranan sevgilisi Cem Garipoğlu'nun yanı sıra, farklı kişilere ait saç ve tükürük örnekleri tespit edildi. Biyolojik incelemede Münevver'in öldürülmeden önce katil veya katilleriyle boğuştuğu da belirtildi, çünkü genç kızın tırnaklarının içerisinde farklı doku örnekleri bulundu.



Rapor üzerine polis harekete geçti. Önümüzdeki günlerde Garipoğlu ailesinden ve aileye yakın kişilerden DNA incelemesi için saç örnekleri alacak. Alınacak saç örnekleri Münevver'in cesedi üzerinde bulunan saç örnekleriyle karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumu Biyolojik İhtisas Dairesi'ne verilecek. Uzmanlar, zanlının kaçma ihtimali üzerine bu raporların çok kısa bir sürede çıktığını söylediler.



Yardım edenler ortaya çıkacak



Üst düzey bir polis yetkilisi yeni raporla ilgili şunları söyledi: 'Biyolojik inceleme bize cinayetin tüm detaylarını verecek. Olayda birden fazla kişinin olması ihtimali üzerinde duruluyordu. Bu raporla Cem Garipoğlu'na yardım eden kişiler de bir bir ortaya çıkacak' dedi.



Boğuşma yaşandı



Adli Tıp Kurumu, Münevver'in ölümünün ardından hazırlanan ön otopsi raporu sonucu vahşice öldürüldüğünü tespit etmişti. Elleri arkadan bağlanan Karabulut'un göğsü ve kalbinde çok sayıda bıçak darbesine rastladı. Bıçak darbesi sonucu ölen Münevver'in, başı testereyle kesilerek gövdesinden ayrıldı. Boğuşma sırasında saçları katil ya da katillerce çekilen Münevver'in, yüzünde bu nedenle morluklar oluştu.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün hazırladığı kriminal raporda ise Cem G.'nin babasının gömleğinin üzerinde Münevver Karabulut'un kanı çıkmıştı. Bunun üzerine daha önce serbest bırakılan baba Ahmet Garipoğlu tutuklanarak cezaevine gönderildi.

