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Münevver'in ailesi emniyette

Münevver Karabulut'un annesi ve babası Emniyet Müdürlüğü'nde. Karabulut çifti Emniyet Müfettişleriyle görüşüyor.

19 Ağustos 2009 03:00

Münevver Karabulut'un annesi Nagihan ve babası Süreyya Karabulut Emniyet Müdürlüğü'nde. Karabulut çifti Emniyet Müfettişleriyle görüşüyor.

Öldürüldükten sonra testere ile kesilen kafası ile vücudu Etiler'de çöp konteynırına atılan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu dünyada ve Türkiye'de kırmızı bültenle aranmaya devam ediyor.

Dün akşam saatlerinde, Cem Garipoğlu'nun aralarında amcası Hayyam Garipoğlu, ağabeyi Levent Garipoğlu, dedesi Kasım Garipoğlu, babaannesi Sakine Garipoğlu, eniştesi Selçuk Güleç ve halası Handan Güleç'in aralarında bulunduğu 12 yakını ile aile çalışanının gözaltına alınması ve Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanması üzerine Münevver'in babası Süreyya Karabulut ilginç iddialar ortaya atmıştı.

Süreyya Karabulut, “Olay gecesi polis evime geldiğinde katili biliyordu. Telsiz ile haber verildi. Polis Bahçeşehir'deki evleri çember altına aldığında Cem Garipoğlu yakalanırdı. Polis evde 700 bin Euro mu dolar mı buldu? Bana bunu adliye koridorlarında arama sırasında evde bulunanlar söyledi” demişti.

Bilgisayarlar inceleme altında

Münevver Karabulut cinayetine ilişkin  yürütülen soruşturma kapsamında dün ifadelerine başvurulan 12 kişinin evinden  alınan 4 bilgisayar inceleniyor.

Katil zanlısı olarak aranan C.G'nin aile üyeleri ve  çalışanlarından oluşan 12 kişinin, dün İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet  Büro Amirliğinde ifadelerine başvurulmasının ardından, bu kişilerin evlerinden  alınan 4 bilgisayar da incelemeye alındı.

Bilişim Suçları Büro Amirliği tarafından incelenen bilgisayarlarda,  C.G'nin internet üzerinden aile yakınlarıyla bağlantı kurup kurmadığı yönünde  deliller arandığı öğrenildi. 

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