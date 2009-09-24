'Münevver kesilirken kamera kayıttaydı'

Öldürülen Münevver Karabulut'un babası Süreyya Karabulut ile katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun amcası Hayyam Garipoğlu arasında arabuluculuk yaptığı ileri sürülen Cemil Baran yeni iddialarda bulundu. Baran, "Figüranlar bitti. Tutuklanma sırası Hayyam, Kasım ve Fatih Garipoğlu'nda" dedi.

Gaziantep Demokrasi Meydanı'nda basın açıklaması yapan gazeteci Cemil Baran, bugün veya yarın Burgaz Rakı ile Fatih Garipoğlu'nun sahibi olduğu Alarm Net Firması'na polis tarafından baskın düzenleneceğini, gözaltı sayısının 20'ye ulaşacağını ileri sürdü. Karabulut cinayetinde toplam gözaltı sayısının 200-250'yi bulacağını da iddia eden Cemil Baran, Cem Garipoğlu'nun emekli hakim dedesi Kasım Garipoğlu'nun yanı sıra, Hayyam ve Fatih Garipoğlu'nun da polis tarafından bugün gözaltına alınacağı iddiasında bulundu. Cem Garipoğlu'nun yurt dışına sahte ermeni kimliğiyle çıktığını ileri süren Cemil Baran, "Bu cinayette dede Kasım Garipoğlu işin senaristi, Hayyam Garipoğlu işin başrolünde ve finansmancısı. Peki Ahmetler nerede? Dün Ahmetlerden birisi gözaltına alındı. Geriye kaldı başçavuş Ahmet ve bordo bereli Ahmet. Bir de işin finansmanını sağlayan muhasebeci Ahmet var" diye konuştu.

Münevver ile seks oyunu

Münevver Karabulut'un öldürülüşü sırasında olay yerinde Cem Garipoğlu ile 3 arkadaşının olduğunu, daha sonra yanlarına Cem'in anne ve babasının da geldiği iddiasını yineleyen Cemil Baran, Münevver'i öldürmeden önce Cem Garipoğlu'nun onunla seks oyunları oynadığını ileri sürerek, şu iddialarda bulundu: "Bu bilgiye yeni ulaştım. Bu satanist bir ayin olabilir. Orada eroin mi, kokain mi alındı bilemiyorum. Ama, Münevver üzerinde seks oyunları oynanarak 29 bıçak darbesi vurulmuştur. Cinayetle ilgili görüntüler Alarm Net Firması'ndadır. 5 ay önce Burgaz Rakı'da bir adam kazayla öldü. Ben o adamın kazayla ölmediğine, bu konunun araştırılması gerektiğine inanıyorum."

Figüranlar bitti sıra baş rollerde

Bugüne kadar olaydaki figüranların gözaltına alındığını ileri süren Baran, bundan sonra olayla ilgili olarak, "Artık sıra işin başrollerinde. Cem'in emekli hakim dedesi Kasım Garipoğlu, Hayyam Garipoğlu, Alarm Net'in sahibi Fatih Garipoğlu ve eğer gelirse Muhterem Garipoğlu ile Cem'in ağabeyi Levent Garipoğlu gözaltına alınacaktır" görüşünü savundu.

Baran, "Aczimendi tarikatı içinde bulundunuz mu?" sorusu üzerine 4 yıl Aczimendi tarikatının içinde kalıp, cübbe ve sarıkla sokaklarda gezdiğini, bu nedenle ticaretle uğraşırken iflas ettiğini, işyerini kapatmak zorunda kaldığını söyledi.