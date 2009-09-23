Münevver Karabulut cinayetinde yeni gözaltılar

Münevver Karabulut'un katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun babası Nida Garipoğlu'nun şoförü ve karısı ile Garipoğlu ailesine yakınlığıyla bilindiği belirtilen M.K. isimli bir kişi bayram tatili için geldiği Adana'da gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha gözaltına alındığı belirtiliyor. Soruşturmayı yürüten savcı, tutuklu Nida Garipoğlu'nun çelişkili ifadeleri nedeniyle yeniden ifadesini alacak.



'BORDO BERELİ AHMET' HER YERDE ARANIYOR



İŞTE CEM'İN SAKLANDIĞI EV



Gömleğinde tespit edilen kan lekesinin Münevver Karabulut'a ait olduğu belirlenince adam öldürmeye iştirak suçundan 27 Nisan 2009'da tutuklanan Mehmet Nida Garipoğlu'nun ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca Silivri Cezaevi'ne faks gönderildi.

Baba Garipoğlu'nun olay günü yaptığı telefon görüşmeleri nedeniyle Savcı Faruk Erşen Yılmaz tarafından ifadesi alınacak.

Yeni gözaltılar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün, cinayet zanlısı Cem Garipoğlu'na firarda olduğu dönemde yardım ve yataklık yapanları bulmak amacıyla başlattığı çalışma sürüyor.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ne getirilen söz konusu kişiler, Cem Garipoğlu'nun 197 gün nasıl saklandığı konusunda sorguya alındı.

Adana'daki gözaltı: "Sizi bekliyordum"

Adana'da gözaltına alınan kişinin Garipoğlu şirketler grubunun satın alma müdürü 47 yaşındaki Mehmet K. olduğu belirtildi. Mehmet K.'nin bugün emekli olmayı planladığı kaydedildi.

Ailesinin oturduğu Reşatbey Mahallesi'ndeki evinde bu sabah gözaltına alınan Mehmet K.'nın, "Nerede kaldınız? Bekliyordum" dediği belirtildi.

Mehmet K., karayoluyla İstanbul'a gönderildi.

Evin kapısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Zeliha K., eşinin Garipoğlu'na ait şirkette çalıştığını, TMSF'ye devredilince de görevine devam ettiğin belirtti.

Eşinin 15 yıl Sabancı ailesine ait bir firmada çalıştıktan sonra Adana'da restoran açtığını anlatan Zeliha K., burada Garipoğlu ailesiyle tanıştığını, daha sonra onların teklifi üzerine İstanbul'a gittiğini söyledi.

Zeliha K., kendisinin de yaz aylarında İstanbul'da, kışın okul döneminde ise Adana'da yaşadığını, eşinin de bayram ziyaretine yanlarına geldiğini bildirdi.

Sabaha karşı gelen ekiplerin, kendisine "Kocanızın ifadesini aldıktan sonra bırakacağız" dediğini belirten Zeliha K, "Yarın geleceğini söylediler. Arabası, eşyası burada. 3 günlük izne gelmişti. Bugün emekli oluyordu ve doğum günüydü. Eşimin bu olaylarla ilgisi olduğunu sanmıyorum. Garipoğlu ailesini tanımıyorum, akrabalığımız da yok. Burada restoran işletirken tanıştılar, eşimin 15 yıllık tecrübesi vardı. Profesyonelce davranıp oraya gitti. Yaklaşık 15 aydır orada çalışıyor" dedi.

Zeliha K, Münevver Karabulut'un öldürülmesi ve cinayet zanlısıyla ilgili soruya, "İnşallah cezasını çeker. Böyle bir olayı onaylayabilir miyim? Aklı başında olan hiç kimse bunu onaylamaz" diye cevapladı.

Diğer isimler

Gözaltındaki diğer isimler: M.K., A.B., K.B., H.K., H.Ç.