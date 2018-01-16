T24 LogoT24 Logo
Gündem

Münevver Karabulut cinayetinde 'kayıp' 700 bin Euro davasında yargılanan polislerin cezası belli oldu

Cem Garipoğlu'nun evinde bulunan parayı kayıtlara geçmeyen sanıklar adli para cezasına çarptırıldı

16 Ocak 2018 21:41

2009 yılında vahşide katledilen Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin Euro’yu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı.  3  hakimin değiştiği ve  8,5 yıl süren davada mahkeme, 6'sı polis 8 sanığı 6'şar bin lira adli para cezasına çarptırdı. Bir sanık ise beraat etti. 

Polis sanıklar 6'şar bin adli para cezasına çarptırıldı 

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 25. duruşmada taraf avukatları hazır bulundu. 

Davayı karara bağlayan mahkeme,  polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.'yı "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.'nin “Suç Delilerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan da 6'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi. 

Bir sanık beraat etti

Öte yandan sanık R.İ. ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeö suçundan da beraatine karar verdi. 

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararın ardından şunları söyledi:

“Yaklaşık 8,5 yıllık hukuki mücadelenin sonucunda zaman aşımına 2 ay kala mahkemenin mahkumiyet kararı vermesi son derece önemlidir. Bununla birlikte sanıklara ‘görevi kötüye kullanma’, ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçlarından verilen 10 aylık hapis cezaları ertelenmemiş, fakat adli para cezasına çevrilmiştir. Bu yönüyle bu karar müvekkilleri ve kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Karara itiraz ederek, hukuki süreci İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacağız.”
 

 

ETİKETLER

münevver karabulutcem garipğluparacezatutanakpolisgüvenlik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

İsrail gazetesinden Hakan Fidan makalesi: "Süleymani yerin üç arşın altında...

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24