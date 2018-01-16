Münevver Karabulut cinayetinde 'kayıp' 700 bin Euro davasında yargılanan polislerin cezası belli oldu

2009 yılında vahşide katledilen Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili olarak katil zanlısı Cem Garipoğlu'nun evinde cinayet günü bulunan 700 bin Euro’yu tutanaklara geçirmedikleri ve güvenlik kamerası görüntülerini yeterince incelemedikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 6 polis memuru ile görüntüleri sildikleri öne sürülen 3 site görevlisinin yargılandığı dava karara bağlandı. 3 hakimin değiştiği ve 8,5 yıl süren davada mahkeme, 6'sı polis 8 sanığı 6'şar bin lira adli para cezasına çarptırdı. Bir sanık ise beraat etti.

Polis sanıklar 6'şar bin adli para cezasına çarptırıldı

Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 25. duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, polis memuru sanıklar G.K., İ.K. T.K., M.D., A.B.D. ve S.A.'yı "Görevi kötüye kullanmak" suçundan 6'şar bin TL adli para cezasına çarptırdı. Mahkeme sanıklar U.Y. ve Y.P.'nin “Suç Delilerini yok etme gizleme veya değiştirme" suçundan da 6'şar bin TL adli para cezası verdi. Mahkeme 8 sanığa verilen para cezasını ertelemedi.

Bir sanık beraat etti

Öte yandan sanık R.İ. ise “Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmeö suçundan da beraatine karar verdi.

Karabulut ailesinin avukatı Rezan Epözdemir kararın ardından şunları söyledi:

“Yaklaşık 8,5 yıllık hukuki mücadelenin sonucunda zaman aşımına 2 ay kala mahkemenin mahkumiyet kararı vermesi son derece önemlidir. Bununla birlikte sanıklara ‘görevi kötüye kullanma’, ‘suç delillerini yok etme gizleme veya değiştirme’ suçlarından verilen 10 aylık hapis cezaları ertelenmemiş, fakat adli para cezasına çevrilmiştir. Bu yönüyle bu karar müvekkilleri ve kamu vicdanını rahatsız etmiştir. Karara itiraz ederek, hukuki süreci İstinaf Mahkemesi’ne taşıyacağız.”

