Münevver cinayetinde Hayyam Garipoğlu sorgulandı

Münevver Karabulut cinayetiyle ilgili Cem Garipoğlu'nun kardeşi, dedesi ve amcası Hayyam Garipoğlu'nun da aralarında bulunduğu 12 kişi bugün gözaltına alındı. Hayyam Garipoğlu dahil 12 kişiden ifadeleri alınanlar emniyetten ayrıldı. Amca Garipoğlu, "Bilgimize başvurdular" dedi.



İfadeleri alınıp emniyetten ayrılanlar, kameralara görüntü vermekten kaçınırken, ifadesi alınıp, birakılanlar arasında Garipoğlu ailesinin yanında çalışan hizmetlinin de olduğu öğrenildi.



Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirilenlerden 8'inin, cinayet zanlısı olarak "kırmızı bülten"le aranan Cem Garipoğlu'nun aile üyeleri olduğu belirtildi.



Diğer 4 kişinin ise, ailenin yanında çalışanlar olduğu öğrenildi.



Sorguya İçişleri Bakanlığı'nın görevlendirdiği iki başmüfettiş de katılıyor.